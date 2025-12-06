WM2026 Auslosung: Deutschland mit Losglück – doch Nagelsmann warnt

DFB-Team mit Glückslos – Nagelsmann setzt auf goldenen WM-Sommer

Deutschland startet bei der XXL-WM 2026 in einer auf den ersten Blick machbaren Gruppe. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt sich optimistisch, warnt aber auch vor Übermut. Zwischen Vorfreude, Planung und Realismus: Die DFB-Elf will den Fehlstarts der vergangenen Turniere diesmal ein anderes Bild entgegensetzen.

Günstige Auslosung – aber kein Selbstläufer

Bei der Auslosung in Washington zog Deutschland die Vorrundengruppe E mit Gegnern aus drei verschiedenen Kontinenten: Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador. Auf dem Papier eine lösbare Aufgabe – doch Julian Nagelsmann bleibt vorsichtig. „Machbar, aber nicht einfach“, nennt er das Los, denn alle drei Gegner bringen besondere Herausforderungen mit.

Curacao, der kleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten, ist eine Unbekannte mit Potenzial zur Überraschung. Die Elfenbeinküste kommt als amtierender Afrikameister, Ecuador hat mit Spielern wie Moises Caicedo internationale Klasse. „Da marschieren wir nicht einfach durch“, stellt der Bundestrainer klar.

Nagelsmanns Turnierplan: Schritt für Schritt zum Erfolg

Der Optimismus beim DFB ist spürbar, ohne in Euphorie umzuschlagen. Nagelsmann setzt auf Vorbereitung, Struktur und Tagesform. Der Blick richtet sich zunächst auf die Gruppenphase – mögliche K.o.-Runden-Duelle mit Teams wie Frankreich oder Brasilien spielen vorerst keine Rolle. „Wir planen den Turnierbaum nicht vor“, sagt der Coach. Die Maxime lautet: Fokus auf das Hier und Jetzt.

Auch beim Thema Basislager sieht sich das DFB-Team gut aufgestellt. Die Einteilung in die Eastern und Central Region erlaubt einen Standort im Südosten der USA – ein logistischer Vorteil, der durch kürzere Reisewege zum Tragen kommen könnte. „Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert“, so Nagelsmann.

Erinnerung an Vorrunden-Aus – und der Wunsch nach Fan-Unterstützung

Nach dem Vorrunden-Aus bei den letzten beiden Weltmeisterschaften steht das DFB-Team unter besonderer Beobachtung. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf mahnt zur Vorsicht: „Jeden, der sich qualifiziert hat, sollte man sehr ernst nehmen.“ Die Lehren aus 2018 und 2022 sind präsent, der Blick richtet sich dennoch nach vorn.

Nagelsmann wünscht sich vor allem eins: Unterstützung von den Rängen. „Ich hoffe, dass viele Fans mitreisen“, sagt er – trotz hoher Kosten und weiter Wege. Der Bundestrainer will den „goldenen Turniersommer“ nicht nur sportlich gestalten, sondern auch emotional – mit einem starken Schulterschluss zwischen Team und Anhängern.

Fazit: Kein Selbstläufer, aber eine echte Chance

Die Gruppe bietet eine solide Basis für einen erfolgreichen WM-Start. Doch der DFB darf sich von vermeintlicher Leichtigkeit nicht täuschen lassen. Jeder Gegner bringt eigene Qualitäten mit – und Deutschland muss von Beginn an auf den Punkt da sein. Nagelsmann hat die Marschroute vorgegeben: konzentriert bleiben, den Tag nutzen, nichts verschenken. Nur dann kann aus dem Traum vom fünften Stern Realität werden.