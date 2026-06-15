Fußball WM heute: Saudi-Arabien – Uruguay – die Aufstellungen und der Anstoß

Kurz vor dem Anpfiff stehen die Aufstellungen für das WM-Auftaktspiel der Gruppe H zwischen Saudi-Arabien und Uruguay fest. Gespielt wird im Miami Stadium in Miami Gardens, Anpfiff ist um 00:00 Uhr deutscher Zeit, am Stadion zeigt die Uhr da noch den 15. Juni und 18:00 Uhr Ortszeit. Beide Trainer haben ihre Startelf bestätigt. Bei Uruguay fällt sofort ein Name auf, Marcelo Bielsa beginnt mit dem 40 Jahre alten Fernando Muslera im Tor und muss seine Abwehr wegen mehrerer Ausfälle umbauen. Saudi-Arabien stellt sich unter Georgios Donis mit einer Fünferkette tief.



Die Startelf von Uruguay

Marcelo Bielsa schickt Uruguay in einem 4-4-2 auf den Platz und setzt auf zwei Stürmer. Im Tor steht Fernando Muslera, der das Turnier ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag eröffnet. Die Abwehr ist ein Notgebilde, weil mit Ronald Araújo und José María Giménez die beiden Stamm-Innenverteidiger fehlen. Außen verteidigen Guillermo Varela und Matías Viña, in der Mitte bilden Sebastián Cáceres und Mathías Olivera die Innenverteidigung. Im Mittelfeld ordnen sich Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte und Maxi Araújo ein. Vorne bilden Federico Viñas und Darwin Núñez das Sturmduo. Núñez verdient sein Geld inzwischen bei Al Hilal in Saudi-Arabien und trifft so auf reichlich Bekannte. Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri und Nicolás De la Cruz beginnen zunächst auf der Bank.

Die Startelf von Saudi-Arabien

Georgios Donis stellt Saudi-Arabien defensiv ein und beginnt mit einer Fünferkette in einem 5-3-2. Im Tor steht Mohammed Alowais, weil Nawaf Alaqidi verletzt ausfällt. Vor Alowais verteidigen Mohammed Abu Alshamat, Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Alamri und Moteb Alharbi. Das Mittelfeld bilden Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari und Musab Aljuwayr. In der Spitze sollen Feras Albrikan und Salem Aldawsari für Entlastung sorgen. Aldawsari ist die größte Offensivhoffnung der Saudis und der Spieler, an dem sich die Konter festmachen.

Wer fehlt

Bei Uruguay zwingen die Ausfälle Bielsa zum Umbau. Ronald Araújo vom FC Barcelona fällt mit einer Wadenverletzung aus, José María Giménez von Atlético Madrid fehlt mit Problemen am Sprunggelenk. Damit fehlt die gesamte erste Wahl im Abwehrzentrum, Cáceres und Olivera rücken nach. Bei Saudi-Arabien fällt mit Nawaf Alaqidi der jüngere Torhüter verletzt aus, deshalb kehrt der erfahrene Mohammed Alowais zwischen die Pfosten zurück.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die personellen Entscheidungen

Bielsas Wahl im Sturm ist die auffälligste Entscheidung. Statt der Spielmacher De Arrascaeta oder De la Cruz beginnt mit Federico Viñas neben Darwin Núñez ein zweiter echter Stürmer. Uruguay sucht das Spiel offenbar direkt und über die Tiefe. Bei Saudi-Arabien ist die Fünferkette die klare Ansage. Donis nimmt die Höhe aus dem eigenen Spiel und vertraut im Umschalten auf das Tempo von Salem Aldawsari.

Die bestätigten Aufstellungen im Überblick

Das Spiel leitet der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani. Die folgende Box bündelt Spielstand, Formation und beide Aufstellungen direkt aus dem Spielprofil.