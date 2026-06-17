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Fußball WM heute: Österreich – Jordanien – die bestätigte Aufstellung und der Anstoß

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Österreich ist bei der WM 2026 angekommen, und die Startelf steht. Um 6:00 Uhr MESZ trifft die Mannschaft von Ralf Rangnick zum Auftakt der Gruppe J auf den WM-Debütanten Jordanien, gespielt wird im San Francisco Bay Area Stadium von Santa Clara, sonst die Heimstätte der San Francisco 49ers. Beide Trainer haben ihre Aufstellung bestätigt, und die spannendste Personalie hat Rangnick im Sturm gelöst, wo der zwei Meter große Saša Kalajdžić als alleinige Spitze beginnt.

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WM 2026: Österreich vs Jordanien – 17. Juni 2026 um 05:00 Uhr – Levi's Stadium, San Francisco (Gruppe L)
WM 2026: Österreich vs Jordanien – 17. Juni 2026 um 05:00 Uhr – Levi’s Stadium, San Francisco (Gruppe L)

Die bestätigte Startelf von Österreich

Rangnick lässt im 4-2-3-1 spielen. Vor Torhüter Alexander Schlager verteidigt eine Viererkette mit Stefan Posch und Phillip Mwene auf den Außen sowie David Alaba und Philipp Lienhart im Zentrum. Davor bilden Xaver Schlager und Nicolas Seiwald die Doppelsechs, und hinter Kalajdžić sammeln sich Romano Schmid, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer.

Mannschaftsteil Österreich (4-2-3-1)
Tor Alexander Schlager
Abwehr Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene
Defensives Mittelfeld Xaver Schlager, Nicolas Seiwald
Offensives Mittelfeld Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer
Sturm Saša Kalajdžić

Trainer ist Ralf Rangnick.

So stellt sich Jordanien auf

Der WM-Neuling setzt auf Sicherheit und verteidigt mit einer Fünferkette. Vor Torhüter Yazeed Abulaila stehen Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi und Mohannad Abutaha. Im Mittelfeld davor soll Mousa Altamari vom Stade Rennais die Bälle nach vorn tragen, flankiert von Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh und Odeh Fakhoury. Ganz vorn bleibt Ali Olwan als einzige Spitze.

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Mannschaftsteil Jordanien (5-4-1)
Tor Yazeed Abulaila
Abwehr Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha
Mittelfeld Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury
Sturm Ali Olwan

Trainer ist Jamal Sellami, die Partie leitet Schiedsrichter Beida Dahane aus Mauretanien.

Wer fehlt

Aus dem offiziellen Spielprofil ist für dieses Spiel kein verletzungs- oder sperrenbedingter Ausfall gemeldet. Beide Trainer konnten aus dem vollen Kader wählen.

Die personellen Entscheidungen

Die größte Festlegung trifft Rangnick im Angriff. Statt auf Marko Arnautović oder Michael Gregoritsch setzt er auf Kalajdžić, dessen Kopfballstärke gegen die tief stehende jordanische Fünferkette ein Argument ist. Auffällig ist die Rolle von Konrad Laimer, der bei Bayern oft hinten rechts oder als Sechser gefragt ist und hier eine offensivere Aufgabe hinter der Spitze übernimmt. Im Abwehrzentrum führt David Alaba die Kette an.

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Jordanien antwortet mit einem klaren Plan. Die Fünferkette verdichtet den Raum vor dem eigenen Tor, und das Spiel nach vorn hängt vor allem an Altamari, dem einzigen in Europa aktiven Offensivmann der Startelf. Olwan muss die langen Bälle vorn allein festmachen. Es ist die Aufstellung eines Außenseiters, der auf Konter und Standards hofft.

Das Wetter zum Anpfiff

In Santa Clara ist es zur Anstoßzeit um 21:00 Uhr Ortszeit mild. Bei klarem Himmel liegt die Temperatur um 16 Grad, gefühlt ähnlich, die Luftfeuchtigkeit ist mit 86 Prozent hoch, der Wind mit rund 12 Stundenkilometern aber schwach. Ein Wetterfaktor, der ins Spiel eingreift, ist das nicht.

WM 2026 | Spieltag 1
| San Francisco Bay Area Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-6:00
Österreich
S U S S S
- : -
Jordanien
N U U N N
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Alexander Schlager
8
David Alaba
15
Philipp Lienhart
5
Stefan Posch
20
Konrad Laimer
6
Nicolas Seiwald
4
X. Schlager
16
P. Mwene
9
M. Sabitzer
18
R. Schmid
14
S. Kalajdžić
1
Yazeed Abulaila
20
Mohannad Abu Taha
16
Mohammad Abu Al Nadi
5
Yazan Al Arab
3
Abdallah Nasib
23
Ehsan Haddad
11
Odeh Fakhoury
8
Noor Al Rawabdeh
21
Nizar Al Rashdan
10
Mousa Tamari
9
Ali Olwan
field field
Aufstellungen
Österreich
1
T
Alexander Schlager
5
D
Stefan Posch
15
D
Philipp Lienhart
8
D
David Alaba
16
D
P. Mwene
4
M
X. Schlager
6
M
Nicolas Seiwald
20
M
Konrad Laimer
18
M
R. Schmid
9
M
M. Sabitzer
14
O
S. Kalajdžić
Ersatzspieler
12
T
F. Wiegele
13
T
P. Pentz
2
D
David Affengruber
3
D
Kevin Danso
23
D
M. Friedl
25
D
M. Svoboda
10
M
F. Grillitsch
17
M
Carney Chukwuemeka
19
M
D. Ljubičić
22
M
A. Prass
24
M
Paul Wanner
26
M
A. Schöpf
21
O
Patrick Wimmer
7
O
Marko Arnautović
11
O
Michael Gregoritsch
Jordanien
1
T
Yazeed Abulaila
23
D
Ehsan Haddad
3
D
Abdallah Nasib
5
D
Yazan Al Arab
16
D
Mohammad Abu Al Nadi
20
M
Mohannad Abu Taha
10
O
Mousa Tamari
21
M
Nizar Al Rashdan
8
M
Noor Al Rawabdeh
11
Odeh Fakhoury
9
O
Ali Olwan
Ersatzspieler
22
T
Abdallah Al Fakhouri
4
M
M. Abu Dahab
17
D
Saleem Obaid
19
Saad Al-Rosan
18
O
M. Taha
2
D
Mohammad Abu Hasheesh
6
M
Amer Jamous
14
M
Raja’ei Ayed
15
M
Ibrahim Saadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
O
Mohammad Abu Zraiq
13
O
Mahmoud Al Mardi
24
O
A. Azaizeh

Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San Francisco

Live
Österreich0:0Jordanien

Aufstellung Österreich

Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić

Aufstellung Jordanien

Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha, Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan

ℹ️ 06:25 Uhr

Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen

⚽ 06:24 Uhr

1:0 durch Romano Schmid

Alle Infos zum Torschützen Romano Schmid

ℹ️ 06:22 Uhr

Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits.

ℹ️ 06:18 Uhr

Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte

ℹ️ 06:16 Uhr

Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich

ℹ️ 06:15 Uhr

Jordanien versteckt sich nicht

Nach 15 Minuten hält Jordanien gut mit, obwohl Österreich wirklich drückt.

ℹ️ 06:02 Uhr

Weiter Einwurf von Philipp Lienhart, doch Abulaila klärt mit den Fäusten

▶️ 06:00 Uhr

Anpfiff in San Franciso

Österreich – JordanienJ
Mi 17.06. · 11:00 Uhr · ZDF

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