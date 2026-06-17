Fußball WM heute: Österreich – Jordanien – die bestätigte Aufstellung und der Anstoß

Österreich ist bei der WM 2026 angekommen, und die Startelf steht. Um 6:00 Uhr MESZ trifft die Mannschaft von Ralf Rangnick zum Auftakt der Gruppe J auf den WM-Debütanten Jordanien, gespielt wird im San Francisco Bay Area Stadium von Santa Clara, sonst die Heimstätte der San Francisco 49ers. Beide Trainer haben ihre Aufstellung bestätigt, und die spannendste Personalie hat Rangnick im Sturm gelöst, wo der zwei Meter große Saša Kalajdžić als alleinige Spitze beginnt.

Die bestätigte Startelf von Österreich

Rangnick lässt im 4-2-3-1 spielen. Vor Torhüter Alexander Schlager verteidigt eine Viererkette mit Stefan Posch und Phillip Mwene auf den Außen sowie David Alaba und Philipp Lienhart im Zentrum. Davor bilden Xaver Schlager und Nicolas Seiwald die Doppelsechs, und hinter Kalajdžić sammeln sich Romano Schmid, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer.

Mannschaftsteil Österreich (4-2-3-1) Tor Alexander Schlager Abwehr Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene Defensives Mittelfeld Xaver Schlager, Nicolas Seiwald Offensives Mittelfeld Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer Sturm Saša Kalajdžić

Trainer ist Ralf Rangnick.

So stellt sich Jordanien auf

Der WM-Neuling setzt auf Sicherheit und verteidigt mit einer Fünferkette. Vor Torhüter Yazeed Abulaila stehen Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi und Mohannad Abutaha. Im Mittelfeld davor soll Mousa Altamari vom Stade Rennais die Bälle nach vorn tragen, flankiert von Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh und Odeh Fakhoury. Ganz vorn bleibt Ali Olwan als einzige Spitze.

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Mannschaftsteil Jordanien (5-4-1) Tor Yazeed Abulaila Abwehr Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha Mittelfeld Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury Sturm Ali Olwan

Trainer ist Jamal Sellami, die Partie leitet Schiedsrichter Beida Dahane aus Mauretanien.

Wer fehlt

Aus dem offiziellen Spielprofil ist für dieses Spiel kein verletzungs- oder sperrenbedingter Ausfall gemeldet. Beide Trainer konnten aus dem vollen Kader wählen.

Die personellen Entscheidungen

Die größte Festlegung trifft Rangnick im Angriff. Statt auf Marko Arnautović oder Michael Gregoritsch setzt er auf Kalajdžić, dessen Kopfballstärke gegen die tief stehende jordanische Fünferkette ein Argument ist. Auffällig ist die Rolle von Konrad Laimer, der bei Bayern oft hinten rechts oder als Sechser gefragt ist und hier eine offensivere Aufgabe hinter der Spitze übernimmt. Im Abwehrzentrum führt David Alaba die Kette an.

Jordanien antwortet mit einem klaren Plan. Die Fünferkette verdichtet den Raum vor dem eigenen Tor, und das Spiel nach vorn hängt vor allem an Altamari, dem einzigen in Europa aktiven Offensivmann der Startelf. Olwan muss die langen Bälle vorn allein festmachen. Es ist die Aufstellung eines Außenseiters, der auf Konter und Standards hofft.

Das Wetter zum Anpfiff

In Santa Clara ist es zur Anstoßzeit um 21:00 Uhr Ortszeit mild. Bei klarem Himmel liegt die Temperatur um 16 Grad, gefühlt ähnlich, die Luftfeuchtigkeit ist mit 86 Prozent hoch, der Wind mit rund 12 Stundenkilometern aber schwach. Ein Wetterfaktor, der ins Spiel eingreift, ist das nicht.

Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San Francisco Live Österreich 0:0 Jordanien Aufstellung Österreich Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić Aufstellung Jordanien Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha, Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan ℹ️ 06:25 Uhr Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen ⚽ 06:24 Uhr 1:0 durch Romano Schmid Alle Infos zum Torschützen Romano Schmid ℹ️ 06:22 Uhr Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits. ℹ️ 06:18 Uhr Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte ℹ️ 06:16 Uhr Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich ℹ️ 06:15 Uhr Jordanien versteckt sich nicht Nach 15 Minuten hält Jordanien gut mit, obwohl Österreich wirklich drückt. ℹ️ 06:02 Uhr Weiter Einwurf von Philipp Lienhart, doch Abulaila klärt mit den Fäusten ▶️ 06:00 Uhr Anpfiff in San Franciso