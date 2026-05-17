WM-Vorbereitung: „Deutschland nicht Top-Favorit“, aber Nagelsmann hofft auf WM-Dynamik

Julian Nagelsmann sieht die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM nicht in der Rolle des Top-Favoriten. Der Bundestrainer setzt stattdessen auf eine besondere Dynamik im Turnier und betont, wie wichtig der Start in den Wettbewerb sein wird. „Es ist immer schon eine Frage, wie kommst du ins Turnier rein? Was entsteht da für eine Dynamik?“, sagte er am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. „Das ist schon ganz, ganz entscheidend.“

Deutschland setzt auf Entwicklung statt Favoritenstatus

Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ordnete der 38-Jährige die DFB-Auswahl ebenfalls nicht als erste Titeladresse ein. „Sicherlich nicht Top-Favorit, aber das interessiert auch keinen vorneweg“, sagte Nagelsmann. Entscheidend sei am Ende, am „Tag X, wenn es dann gefragt ist, eine Top-Leistung“ abzurufen. Dafür müsse die deutsche Mannschaft versuchen, „ein besseres Team zu sein, als vielleicht Mannschaften, die noch mehr gespickt sind mit Weltstars, das steht außer Frage. Und das ist eine große Herausforderung und die gehen wir an.“

Gelinge es allen Spielern, in eine starke Verfassung zu kommen, sei vieles möglich. Diese Ausgangslage gelte aber nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Nationen. Über das eigene Aufgebot sprach Nagelsmann mit viel Zuversicht: „Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr, sehr gute Charaktere. Wir haben auch viele Spieler, die schon viel gewonnen haben. Wir haben auch viele Spieler dabei oder werden wir dabei haben, die vielleicht noch nicht so viel gewonnen haben, die diesen Hunger haben. Wir haben schon eine interessante Mischung.“

Kader-Nominierung und WM-Plan

Sein 26-köpfiges Aufgebot gibt Nagelsmann am 21. Mai in Frankfurt am Main bekannt. Wenige Tage später, am 27. Mai, versammelt er den WM-Kader bei Partner adidas. Der letzte Test auf deutschem Boden findet am 31. Mai in Mainz gegen Finnland statt.

Im Anschluss reist die Nationalmannschaft in die USA. Dort steht vor der WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli läuft, am 6. Juni in Chicago noch die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA auf dem Programm. In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.