WM tippen 2026: So tippst du die Weltmeisterschaft mit Tabellenrechner & WM-Tipprunde

Am Donnerstag ist es so weit: Mit dem FIFA WM Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika beginnt die FIFA Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. 48 Teilnehmer, 104 Spiele, ein neuer Weltmeister. Höchste Zeit also, deinen Tipp abzugeben. Wir zeigen dir, wie du die ganze WM tippen kannst: zuerst Spiel für Spiel mit unserem WM Tabellenrechner, danach im direkten Vergleich mit Freunden in einer eigenen Tipprunde.

Warum jetzt der perfekte Moment zum WM tippen ist

Vor dem Auftakt sind alle Mannschaften noch ungeschlagen, jede Prognose ist offen. Genau jetzt macht das Tippen am meisten Spaß: Du legst deine Favoriten fest, traust dem einen oder anderen Außenseiter eine Überraschung zu und hältst deinen kompletten Tipp fest, bevor am Donnerstag der erste Ball rollt. Wer früh tippt, kann später Spieltag für Spieltag verfolgen, wie gut die eigene Einschätzung war.

WM tippen mit dem Tabellenrechner: Gruppenphase bis Finale

Der einfachste Weg, die komplette Weltmeisterschaft zu tippen, führt über unseren WM Tabellenrechner. Im Reiter „Gruppen“ trägst du für jedes der Gruppenspiele dein Ergebnis ein. Das Tool berechnet sofort Punkte, Tordifferenz und den direkten Vergleich und sortiert die Tabelle aller zwölf Gruppen automatisch. So siehst du auf einen Blick, wer als Gruppensieger und Gruppenzweiter weiterkommt und welche der besten Gruppendritten zusätzlich das Achtelfinale erreichen.

Sobald die Gruppenphase steht, füllt sich die K.o.-Runde von selbst. Vom Sechzehntelfinale über Viertel- und Halbfinale bis zum Finale rücken die Teams passend zu deinen Ergebnissen in den Turnierbaum nach. Du tippst jede Runde weiter, entscheidest bei Gleichstand über Verlängerung und Elfmeterschießen und spielst dich so bis zu deinem Weltmeister. Wer es eilig hat, lässt mit „Favoriten-Tipp“ oder „Zufalls-Tipp“ automatisch ein komplettes Turnier ausfüllen und passt danach einzelne Partien an. Alle Hintergründe zum Werkzeug findest du in unserem Beitrag zum WM Rechner 2026 mit Tabellenrechner und Turnierbaum.

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Tippspiel und Tipprunde: WM tippen mit Freunden und Kollegen

Noch spannender wird das WM tippen im Wettbewerb. In einer eigenen Tipprunde ladet ihr Freunde, Kollegen oder die Familie ein und vergleicht, wer die Spiele am besten einschätzt. Ein klassisches Tippspiel funktioniert über Punkte: Für die richtige Tendenz, also Sieg, Unentschieden oder Niederlage, gibt es Punkte, für das exakt richtige Ergebnis die volle Wertung. Wer mag, ergänzt Bonusfragen wie „Wer wird Weltmeister?“, „Welches Team ist die größte Überraschung?“ oder „Wer wird Torschützenkönig?“.

Damit alle dieselbe Grundlage haben, lohnt sich ein klarer Modus: Legt vor dem Eröffnungsspiel fest, bis wann die Tipps abgegeben werden müssen, wie viele Punkte es pro Begegnung gibt und ob es am Ende einen Preis für den Sieger der Tipprunde gibt. Den ausgefüllten Spielplan könnt ihr direkt aus unserem Tool als zweiseitiges PDF drucken, so hat jeder seinen Tipp schwarz auf weiß und der Vergleich am Ende des Turniers fällt leicht.

Tipps fürs WM tippen: Favoriten, Außenseiter und Überraschungen

Ein guter Tipp lebt von der Mischung. Orientiere dich an der FIFA-Weltrangliste und der Form der großen Favoriten wie Brasilien, aber kalkuliere auch Überraschungen ein, denn bei 48 Teilnehmern treffen immer wieder unangenehme Außenseiter aufeinander. Achte besonders auf die Gruppen, in denen mehrere starke Mannschaften stehen: Hier entscheidet oft die Tordifferenz, welche Nation als Gruppensieger und welche nur als Gruppenzweiter weiterkommt. Mannschaften wie die Schweiz, die Türkei, Norwegen oder Schweden sind genau die Wackelkandidaten, bei denen sich mutiges Tippen auszahlen kann.

Tippe ruhig in mehreren Durchgängen: Spiel zuerst ein realistisches Szenario durch, danach ein gewagtes mit ein paar Überraschungen. Mit einem Klick auf „Zurückstellen“ beginnst du von vorn und vergleichst die Varianten, bevor du dich für deinen finalen Tipp entscheidest.

Eröffnungsspiel und Auftakt: hier beginnt dein Tipp

Den ersten Tipp gibst du am Donnerstag beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika ab. In den Tagen danach folgen die weiteren Auftaktspiele aller Gruppen Schlag auf Schlag. Wer von Beginn an dabei sein will, trägt schon vor dem ersten Anpfiff die komplette Gruppenphase in den Tabellenrechner ein. Wann welches Team spielt, steht im WM 2026 Spielplan, alle Aufgebote findest du in unserer Übersicht WM 2026 Kader und Nationalspieler.

Häufige Fragen zum WM tippen 2026

Wie kann ich die ganze WM 2026 tippen?

Mit unserem WM Tabellenrechner tippst du jedes der 104 Spiele, von der Gruppenphase bis zum Finale. Die Tabellen und der Turnierbaum aktualisieren sich nach jedem Ergebnis automatisch.

Wie funktioniert ein Tippspiel oder eine Tipprunde?

In einer Tipprunde geben alle Teilnehmer vor den Spielen ihre Tipps ab. Punkte gibt es für die richtige Tendenz und für das exakte Ergebnis, optional ergänzt durch Bonusfragen. Am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte gesammelt hat.

Kann ich meinen WM Tipp speichern und mit Freunden vergleichen?

Ja. Dein kompletter Tipp lässt sich als zweiseitiges PDF drucken und so bequem in der Tipprunde mit Freunden und Kollegen vergleichen.

Wann sollte ich tippen?

Am besten vor dem Eröffnungsspiel am Donnerstag. Dann ist noch jede Prognose offen und du kannst das gesamte Turnier von Anfang an verfolgen.

Jetzt loslegen: Zum interaktiven WM 2026 Spielplan und Turnierrechner und die komplette WM tippen.