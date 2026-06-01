WM Test Ergebnisse: 6:2 gegen Panama: Brasilien bei WM-Test in Torlaune

Brasilien hat zwei Wochen vor dem WM-Start ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und sich auch ohne Neymar in bester Torlaune präsentiert. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti gewann in Rio de Janeiro ihr vorletztes Testspiel vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli klar mit 6:2 gegen Panama. Im Maracana traf Vinicius Júnior schon in der 2. Minute, ehe ein Eigentor von Matheus Cunha den Ausgleich brachte und Casemiro die Selecao noch vor der Pause wieder auf Kurs brachte.

Frühe Führung, späteres Schützenfest

Der Real-Star hatte den fünfmaligen Weltmeister früh in Führung gebracht, doch Panamas zwischenzeitliches 1:1 durch das unglückliche Eigentor von Matheus Cunha in der 14. Minute bremste den Schwung zunächst. Kurz vor dem Seitenwechsel stellte Casemiro in der 39. Minute auf 2:1, danach wechselte Ancelotti zur Pause bis auf Leo Pereira die komplette Startelf aus.

Trotz der vielen Wechsel blieb Brasilien druckvoll und baute den Vorsprung weiter aus. Toptalent Rayan erhöhte in der 53. Minute, Lucas Paqueta legte in der 60. Minute nach, Igor Thiago verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter und Danilo Santos sorgte in der 81. Minute für das sechste brasilianische Tor. Harvey gelang für Panama lediglich noch Ergebniskosmetik in der 84. Minute.

Neymar fehlt weiter

Neymar stand wegen seiner Muskelverletzung in der Wade nicht im Kader, wurde im Maracana aber dennoch mit Sprechchören gefeiert. Der 34-Jährige verpasst damit auch die WM-Generalprobe am 6. Juni gegen Ägypten. „Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein“, sagte Ancelotti.

Brasilien eröffnet die Gruppe C am 13. Juni in New Jersey gegen Marokko. Weitere Gegner sind Haiti und Schottland.