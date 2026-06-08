WM Tabellenrechner zur Fußball WM 2026 – WM tippen mit dem WM Rechner & Turnierbaum

Wer wird Weltmeister 2026? Mit unserem interaktiven WM Tabellenrechner 2026 spielst du das komplette Turnier in den USA, Mexiko und Kanada selbst durch: alle 104 Spiele, alle 48 Teams, von der Gruppenphase bis zum WM-Finale. Du tippst jedes Ergebnis, beobachtest live die Tabellen und siehst, wie sich dein Turnierbaum Runde für Runde bis zum Endspiel füllt. Die WM Tippen kann Spaß machen, auch wenn es bei 104 WM-spielen etwas dauern kann, bis du die kom plette Fußball-Weltmeisterschaft getippt hast.

Der WM Tabellenrechner 2026 für alle 12 Gruppen

Im Reiter „Gruppen“ trägst du deine Ergebnis-Tipps für jedes Spiel ein. Der WM Tabellenrechner berechnet sofort Punkte, Tordifferenz und Platzierung für alle zwölf Gruppen. Auch die neue Sonderregel ist hinterlegt: Die besten Gruppendritten ziehen automatisch ins Achtelfinale ein. So erkennst du in Echtzeit, welche Nationen weiterkommen und welche schon in der Vorrunde scheitern. Genau das macht den Tabellenrechner WM 2026 zum schnellsten Weg, deine Vorrunde komplett durchzurechnen.

Turnierrechner und Turnierbaum: die K.o.-Runde live simulieren

Sobald die Gruppen stehen, füllt sich der Reiter „K.o.-Runde“ von selbst. Der WM Turnierbaum reicht vom Achtelfinale über Viertel- und Halbfinale bis zum Finale. Die Teams rücken passend zu deinen Gruppenergebnissen in den Turnierbaum 2026 nach. Du tippst die K.o.-Spiele, entscheidest bei Gleichstand über Verlängerung und Elfmeterschießen und spielst dich so bis zum neuen Weltmeister. Wer den WM 2026 Turnierbaum tippen möchte, hat damit alle Achtelfinal-Duelle bis zum Endspiel auf einen Blick.

Die ganze WM 2026 durchtippen, in wenigen Minuten

Du willst nicht jedes einzelne Spiel von Hand tippen? Mit „Favoriten-Tipp“ füllt der Rechner alle Partien anhand der Favoritenrolle aus, mit „Zufalls-Tipp“ würfelt er ein komplettes Turnier aus. Beides lässt sich danach beliebig anpassen. So kannst du die WM 2026 in wenigen Minuten komplett durchtippen und anschließend so lange an den Stellschrauben drehen, bis dein Wunsch-Finale steht.

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WM Spielplan tippen und als PDF drucken

Dein fertiger Tipp lässt sich mit einem Klick als kompakter Spielplan auf zwei Seiten ausdrucken oder als PDF speichern. Ideal, um den ausgefüllten WM Spielplan an die Pinnwand zu hängen, im Tippspiel mit Freunden zu vergleichen oder einfach deine WM-Prognose schwarz auf weiß festzuhalten.

WM Simulation, Prediction und Prognose in einem Tool

Ob du es WM Simulator, WM Prediction oder schlicht WM Prognose nennst: Der Rechner ist dein Werkzeug, um jedes Szenario durchzuspielen. Was passiert, wenn Deutschland die Gruppe gewinnt? Wer wartet bei einem zweiten Platz schon im Achtelfinale? Mit dem WM 2026 Simulator beantwortest du genau solche Fragen, immer wieder neu. Ein Klick auf „Zurückstellen“ und du beginnst die nächste WM Simulation von vorn.

Besser als der Kicker WM Rechner?

Viele kennen den Kicker-Tabellenrechner aus früheren Turnieren. Unser WM Rechner 2026 verbindet Tabellenrechner und Turnierbaum in einer Ansicht, ist von Anfang an auf 48 Teams und das neue WM-Format ausgelegt und läuft ohne Anmeldung direkt im Browser, am Handy genauso flüssig wie am Laptop. Probier es aus und vergleiche selbst, ob du je wieder einen anderen WM Turnierrechner brauchst.

Häufige Fragen zum WM Rechner 2026

Wie funktioniert der WM Tabellenrechner 2026?

Du trägst deine Ergebnistipps für die Gruppenspiele ein, der Rechner aktualisiert Punkte, Tordifferenz und Tabellenstand sofort und ermittelt die Achtelfinal-Teilnehmer inklusive der besten Gruppendritten.

Kann ich die komplette WM 2026 durchtippen?

Ja. Von der Vorrunde bis zum Finale lässt sich jedes der 104 Spiele tippen. Wer es eilig hat, nutzt Favoriten- oder Zufalls-Tipp und passt das Ergebnis danach an.

Gibt es einen Turnierbaum zum Tippen?

Ja, der interaktive WM Turnierbaum bildet die gesamte K.o.-Runde ab und füllt sich automatisch mit den Teams aus deinen Gruppentipps.

Kann ich meinen WM Tipp speichern oder ausdrucken?

Dein kompletter Tipp lässt sich als zweiseitiges PDF speichern und ausdrucken.

Jetzt selbst ausprobieren: Zum interaktiven WM 2026 Spielplan und Turnierrechner. Den offiziellen WM 2026 Spielplan und alle WM 2026 Kader findest du ebenfalls bei uns.