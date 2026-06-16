WM Stadien in den USA ohne Sponsorenlogos – Levi’s zeigt es doch in San Francisco 

Levi’s hat bei der Fußball-WM in den USA einen auffälligen Werbecoup gelandet. Obwohl der eigentliche Stadionname in Santa Clara während des Turniers von der FIFA nicht zugelassen ist, bleibt die Marke für Millionen Fans sichtbar. Möglich macht das eine clevere Aktion mit Planen und ein viraler Auftritt in den sozialen Medien. Beim 1.Spiel im Stadion zwischen der Schweiz gegen Katar sah man es gut abgedeckt, das Levi’s Logo.

Verdeckter Name, sichtbares Logo

Das Stadion im kalifornischen Santa Clara heißt normalerweise Levi’s Stadium und dient sonst als Heimstätte für American Football. Für die WM darf der Name des Sponsors jedoch nicht offiziell erscheinen. Levi’s, der Börsenkonzern Levi Strauss & Co., fand dennoch einen Weg, die Markenpräsenz zu sichern.

Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion, wie die Arena während des Turniers offiziell genannt wird, ließ das Unternehmen die Konzern-Buchstaben mit weißen Planen verdecken. Genau diese Abdeckung formt nun aber die Konturen des weltbekannten Logos, sodass das Zeichen für viele weiter klar erkennbar bleibt. Levi’s ist kein offizieller FIFA-Partner, weshalb diese Lösung nötig war. Auch in zahlreichen anderen WM-Stadien mussten Sponsorenlogos verdeckt werden.

Instagram-Aktion sorgt für Aufmerksamkeit

Auch digital nutzte Levi’s den Moment konsequent aus. Auf Instagram, wo der Konzern mehr als zehn Millionen Follower erreicht, wurde das eigene Logo ebenfalls so angepasst, dass kein Schriftzug mehr zu lesen ist. In einem Beitrag begrüßte das Unternehmen die Fans mit den Worten „Wir heißen die Welt willkommen im wunderschönen (zensierten) Stadion“.

Die Aktion kam nicht nur bei tausenden Fans gut an. Auch andere Großkonzerne wie Walmart feierten den Auftritt des Unternehmens in der Arena der San Francisco 49ers.