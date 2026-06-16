FIFA WM 2026 PDF Spielplan zum ausdrucken & Turnierbaum zum Ausfüllen

Du suchst den WM Spielplan zum Ausdrucken? Hier bist du richtig: Auf dieser Seite gibt es den kompletten Fußball WM 2026 Spielplan als PDF zum Ausdrucken und zum Ausfüllen, komplett kostenlos. Die Datei enthält alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, alle zwölf Gruppen, alle Anstoßzeiten in deutscher Zeit und den vollständigen Turnierbaum der WM 2026 von der K.o.-Runde bis zum Finale am 19. Juli 2026 in New York. Einfach herunterladen, ausdrucken, aufhängen und während der laufenden WM die Ergebnisse selbst eintragen. Die WM läuft seit dem 11. Juni, das Eröffnungsspiel hat Gastgeber Mexiko mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen. Höchste Zeit also, den WM Spielplan an Kühlschrank, Bürowand oder Kinderzimmertür zu bringen.

Fußball WM 2026 Spielplan PDF: kostenlos herunterladen und ausdrucken

Unseren eigenen Fußball WM 2026 Spielplan als PDF haben wir bewusst übersichtlicher gestaltet als den offiziellen FIFA-Plan. Weil der WM 2026 Spielplan erstmals 48 Teams, zwölf Gruppen und 104 Spiele umfasst, ist das WM Spielplan PDF auf drei Seiten aufgeteilt: Seite 1 zeigt die Gruppen A bis H, Seite 2 die Gruppen I bis L und Seite 3 den kompletten Turnierbaum mit der gesamten K.o.-Phase. Aktuell ist die Version 3.0 vom 17. April 2026 mit allen bestätigten Spielorten und Anstoßzeiten.

Den Spielplan WM 2026 zum Ausdrucken gibt es in zwei Varianten, beide kostenlos:

Druckversion: optimiert für den Ausdruck zu Hause oder im Copyshop, auch in größeren Formaten

Bildschirmversion: optimiert für Tablet, PC und Smartphone

Beide Dateien enthalten dieselben Inhalte. Praktisch nach dem Ausdrucken: Über den QR-Code auf dem Plan kommst du während der WM jederzeit zu den aktuellen Ergebnissen.

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Turnierbaum WM 2026 zum Ausfüllen: von der Runde der 32 bis zum Finale

Das Highlight für alle, die gerne selbst tippen: der Turnierbaum WM 2026 zum Ausfüllen. Auf Seite 3 des PDF und als eigenes Turnierbaum-PDF kannst du den kompletten Weg durch die K.o.-Phase selbst eintragen. Die WM 2026 startet nach der Vorrunde erstmals mit einer Runde der 32, dem Sechzehntelfinale. Danach geht es über Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale bis zum Endspiel. Der Turnierbaum zeigt, welcher Gruppensieger auf welchen Gruppenzweiten oder Gruppendritten trifft, und macht sichtbar, welche Wege Deutschland, Argentinien oder Brasilien bis ins Finale nehmen können.

WM 2026 Spielplan zum Ausfüllen kostenlos: perfekt für Büro, Schule und Wohnzimmer

Der WM 2026 Spielplan zum Ausfüllen ist bewusst mit freien Feldern für alle Ergebnisse angelegt. So wird aus dem WM Plan zum Ausdrucken ein eigenes kleines Tippspiel: Ergebnisse der Gruppenphase eintragen, Gruppensieger ermitteln, K.o.-Paarungen ableiten und im Turnierbaum bis zum Weltmeister durchspielen. Das funktioniert an der Bürowand genauso wie im Klassenzimmer oder beim Public Viewing. Wer lieber digital tippt: Mit unserem WM Tabellenrechner zur FIFA WM 2026 kannst du alle Gruppen und den Turnierbaum auch online durchrechnen.

Was steht im WM 2026 Spielplan PDF zum Ausdrucken?

Das kostenlose WM Spielplan PDF bündelt alles, was du während der Weltmeisterschaft brauchst:

Alle 104 WM-Spiele vom Eröffnungsspiel bis zum Finale am 19. Juli 2026

Alle Anstoßzeiten in deutscher Zeit

Alle Spielorte und Stadien in den USA, Kanada und Mexiko

Die Fußball-WM Tabelle aller zwölf Vierergruppen zum Selbstausfüllen

Den kompletten Turnierbaum der K.o.-Phase vom Sechzehntelfinale bis zum Endspiel

QR-Code zu den Live-Ergebnissen auf fussballnationalmannschaft.net

WM 2026 Spielplan chronologisch: Tag für Tag durch die WM

Viele Fans wollen den WM 2026 Spielplan chronologisch lesen: Was läuft heute, was morgen? Dafür haben wir eine eigene Übersicht, die alle Partien streng nach Datum sortiert: WM 2026 Spielplan chronologisch nach Tagen. Wer lieber nach Spieltagen plant, findet den WM 2026 Spielplan chronologisch nach WM-Spieltagen ebenfalls bei uns. Im gedruckten PDF sind die Spiele innerhalb jeder Gruppe nach Spieltagen geordnet, sodass beide Lesarten zusammenpassen.

Fußball-WM Tabelle: alle zwölf Gruppen immer aktuell

Auf dem ausgedruckten Plan führst du die Fußball-WM Tabelle selbst. Wer zwischendurch die echten Stände abgleichen will, findet alle 12 WM 2026 Gruppen mit den aktuellen WM Tabellen live auf unserer Seite, von Gruppe A mit Gastgeber Mexiko bis Gruppe L mit England. Dazu gibt es den großen Fußball WM 2026 Spielplan mit allen Details zu jedem einzelnen Spiel.

Weitere Formate: Excel, iCal und Kalender-Import

Neben dem WM Spielplan PDF zum Ausdrucken bieten wir den Spielplan in weiteren Formaten an: Den WM 2026 Spielplan als Excel-Datei gibt es ebenfalls kostenlos zum Download, ideal für eigene Tippspiele mit automatischer Auswertung. Auf der Übersichtsseite Fußball WM 2026 Spielplan als iCal, Excel und PDF findest du zusätzlich den Kalender-Import für Google Kalender, Outlook und Apple Kalender, damit kein Anstoß untergeht.

WM Spielplan ausgedruckt? So verpasst du kein Spiel im TV

Mit dem ausgedruckten Spielplan an der Wand fehlt nur noch die richtige Übertragung: Die Free-TV-Spiele laufen bei ARD und ZDF. Alle 104 WM-Spiele live und in 4K gibt es nur bei MagentaTV, viele Partien davon exklusiv. Wer also jedes Spiel aus seinem ausgefüllten Turnierbaum auch sehen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei.

FAQ: WM Spielplan zum Ausdrucken als PDF

Wo gibt es den WM Spielplan zum Ausdrucken kostenlos?

Direkt hier auf dieser Seite: Der Fußball WM 2026 Spielplan steht als PDF zum Ausdrucken kostenlos zum Download bereit, als Druckversion für Papier und als Bildschirmversion für Tablet und PC. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Gibt es den WM 2026 Spielplan als PDF zum Ausfüllen?

Ja. Der WM 2026 Spielplan zum Ausfüllen enthält freie Felder für alle Ergebnisse der Gruppenphase und der K.o.-Runde. So kannst du Spiel für Spiel eintragen, wer weiterkommt, bis zum selbst getippten Weltmeister.

Was zeigt der Turnierbaum WM 2026?

Der Turnierbaum WM 2026 stellt die komplette K.o.-Phase grafisch dar: vom Sechzehntelfinale (Runde der 32) über Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale bis zum Finale am 19. Juli 2026 im New York Stadium. Er zeigt, welche Gruppenplatzierung auf welchen Gegner trifft, und lässt sich komplett selbst ausfüllen.

Gibt es den WM 2026 Spielplan auch chronologisch?

Ja, gleich doppelt: als Übersicht aller Spiele streng nach Datum und als Spielplan nach WM-Spieltagen sortiert. Beide Varianten sind oben im Artikel verlinkt und werden während des Turniers laufend aktualisiert.

In welchen Formaten gibt es den WM 2026 Spielplan noch?

Neben dem PDF zum Ausdrucken gibt es den WM 2026 Spielplan als Excel-Datei zum kostenlosen Download sowie als iCal-Datei für den Import in Google Kalender, Outlook und Apple Kalender.