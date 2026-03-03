WM-Qualifikation Sportwetten heute: DFB-Frauen mit Auftaktsieg Deutschland gegen Slowenien

WM-Qualifikation Sportwetten heute: Bei bwin gelten die DFB-Frauen vor dem Auftakt gegen Slowenien als nahezu sichere Gewinnerinnen. Für das Spiel am Dienstag, 3. März (17.45 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden notiert der Sportwettenanbieter einen Sieg Deutschlands mit Quote 1,05. Kapitänin Giulia Gwinn und das Team von Bundestrainer Christian Wück gehen damit als klare Favoritinnen in die Partie, ein Remis wird mit 12,50 bewertet, ein slowenischer Erfolg mit 29,00. Die Quotenlage gibt Wettenden heute ein deutliches Bild zur Favoritenrolle der DFB-Auswahl.

Bwin stuft Deutschland als klaren Favoriten ein

Der Sportwettenanbieter bwin signalisiert bereits vor Anpfiff eine eindeutige Favoritenrolle für die DFB-Frauen. Die sehr niedrige Siegquote von 1,05 spiegelt die Erwartung wider, dass Deutschland das Auftaktspiel souverän gestalten sollte. Solche Quoten deuten auf eine breite Markterwartung hin und beeinflussen sowohl Live- als auch Kombiwetten in der WM-Qualifikation.

Quoten im Detail: 3‑Weg‑Markt Deutschland – Slowenien

Im klassischen 3‑Weg‑Markt führt die deutsche Mannschaft die Tabelle der Wettmöglichkeiten an. Die hinterlegten Quoten lauten:

Deutschland: 1,05

Unentschieden (X): 12,50

Slowenien: 29,00

Gleichzeitig geben diese Werte Aufschluss über die wahrgenommene Schwankungsbreite der Partie: Ein Auswärtssieg der Sloweninnen gilt laut bwin als sehr unwahrscheinlich, ein Remis ist ebenfalls hoch dotiert.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1 | - 17:45 Deutschland Frauen N S U U N - : - Slowenien Frauen S S S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Anstoß, Spielort und Mannschaftsführung

Die Partie steigt am 3. März um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Christian Wück führt die DFB-Frauen als Bundestrainer, Kapitänin Giulia Gwinn übernimmt die Spielführung auf dem Platz. Für Fußballfans und Wettende sind Stadion, Anstoßzeit und Personalien wichtige Orientierungspunkte bei der Einschätzung von Spielverlauf und Chancen.

