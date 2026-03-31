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WM-Qualifikation Playoffs 2026 Ergebnisse: Wann sind die WM 2026 Playoffs Finale?

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Vom 26. März bis 1. April entscheiden die europäischen und interkontinentalen Playoffs über die letzten sechs Startplätze für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. In diesen K.-o.-Turnieren kämpfen Teams aus Europa und Übersee um die verbleibenden Tickets; Spieltermine, Anstoßzeiten und Ergebnisse liegen bereits vor. Die Playoffs liefern damit die letzten Finalisten für das Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet. Die nachfolgenden Abschnitte geben einen vollständigen Überblick über Halbfinals, Finals, Spielorte und bereits fix qualifizierte Nationen.

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Fußball heute Spielplan: Das sind die WM 2026 Playoffs am Dienstag

Der Spielplan der europäischen WM-Qualifikations-Playoffs 2026 zeigt die vier Pfade des Turnierbaums: In Path A treffen Wales auf Bosnien-Herzegowina und Italien auf Nordirland. Path B umfasst die Duelle Ukraine gegen Schweden sowie Polen gegen Albanien. In Path C spielen die Slowakei gegen Kosovo und die Türkei gegen Rumänien. Path D beinhaltet die Begegnungen Tschechien gegen Irland sowie Dänemark gegen Nordmazedonien.
Der Spielplan der europäischen WM-Qualifikations-Playoffs 2026 zeigt die vier Pfade des Turnierbaums: In Path A treffen Wales auf Bosnien-Herzegowina und Italien auf Nordirland. Path B umfasst die Duelle Ukraine gegen Schweden sowie Polen gegen Albanien. In Path C spielen die Slowakei gegen Kosovo und die Türkei gegen Rumänien. Path D beinhaltet die Begegnungen Tschechien gegen Irland sowie Dänemark gegen Nordmazedonien.

Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

10:00 Uhr

4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Europäisches Turnier – Halbfinale (Ergebnisse)

Die europäischen Playoff-Halbfinals fanden am Donnerstag, 26. März 2026 statt und lieferten etliche Entscheidungsspiele. Nachfolgend die vollständige Ergebnisliste mit Halbzeitsituationen, Verlängerungen und Elfmeterschießen, exakt wie protokolliert:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 18:00
Türkei
1 0
Rumänien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Dänemark
4 0
Mazedonien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Polen
2 1
Albanien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Wales
1 1
Bosnien & Herzegovina
Elfmeter 2-4
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Italien
2 0
Nordirland
Gewiss Stadium
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Tschechien
2 2
Irland
Elfmeter 4-3
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Ukraine
1 3
Schweden
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Slowakei
3 4
Kosovo
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Schweden
- -
Polen
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Tschechien
- -
Dänemark
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Kosovo
- -
Türkei
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Bosnien & Herzegovina
- -
Italien

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?

Wer überträgt Schweden – Polen live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?

Wer überträgt Bosnien – Italien live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?

Wer überträgt Kosovo – Türkei live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?

Wer überträgt Tschechien – Dänemark live im TV?

Europäisches Turnier – Finale (Ansetzungen)

Die Gewinner der vier Pfade treffen in den Playoff-Finals aufeinander; die Begegnungen sind terminiert und werden in verschiedenen Städten ausgetragen. Die Finalspiele bestimmen vier Teams, die sich für die WM 2026 qualifizieren.

Fußball WM 2026 Playoffs Finale Europa und FIFA international

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?

Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Schweden
- -
Polen
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Tschechien
- -
Dänemark
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Kosovo
- -
Türkei
Weltmeisterschaften Quali Europa
31.3.2026
- 19:45
Bosnien & Herzegovina
- -
Italien
Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
31.3.2026
- 23:00
Congo DR
- -
Jamaica
Vorschau: Keine Vorhersage
Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
1.4.2026
- 5:00
Irak
- -
Bolivien
Vorschau: Keine Vorhersage

Interkontinentales Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko

Parallel zu den europäischen Entscheidungen lief das interkontinentale Turnier in Mexiko, ausgetragen in Guadalajara und Monterrey. Bereits die Halbfinals und die Finaltermine stehen fest, inklusive Anstoßzeiten für die Finalspiele.

Halbfinale Donnerstag, 26. März 2026:

Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
26.3.2026
- 23:00
Bolivien
2 1
Suriname
Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
27.3.2026
- 4:00
Neukaledonien
0 1
Jamaica
Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
31.3.2026
- 23:00
Congo DR
- -
Jamaica
Vorschau: Keine Vorhersage
Weltmeisterschaften Quali Ozeanien
1.4.2026
- 5:00
Irak
- -
Bolivien
Vorschau: Keine Vorhersage

Finale:

Dienstag, 31. März 2026: DR Kongo – Jamaika (23.00)

Mittwoch, 01. April 2026: Irak – Bolivien (05.00)

European play-off finals (Pfad-Übersicht mit Spielorten)

UEFA hat die vier Play-off-Finals den Pfaden A–D zugeordnet; die Spiele finden in verschiedenen europäischen Städten statt. Die Zuschauenden können sich auf folgende Begegnungen und Austragungsorte einstellen:

Path A: Bosnia and Herzegovina vs Italy (Zenica)

Path B: Sweden vs Poland (Solna)

Path C: Kosovo vs Türkiye (Pristina)

Path D: Czechia vs Denmark (Prague)

Folgen für die WM-Teilnahme und bereits qualifizierte europäische Teams

Die vier Play-off-Sieger sichern sich jeweils ein Ticket zum FIFA World Cup Finalturnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten stattfindet. Die Playoffs sind damit die letzte Qualifikationsstufe für jene Nationen, die sich noch kein Direkt-Ticket sichern konnten.

Zwölf europäische Teams haben sich bereits qualifiziert: Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien und Schweiz.

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