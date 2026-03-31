WM-Qualifikation Playoffs 2026 Ergebnisse: Wann sind die WM 2026 Playoffs Finale?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs
- 2 Europäisches Turnier – Halbfinale (Ergebnisse)
- 3 Europäisches Turnier – Finale (Ansetzungen)
- 4 Fußball WM 2026 Playoffs Finale Europa und FIFA international
- 5 European play-off finals (Pfad-Übersicht mit Spielorten)
- 6 Folgen für die WM-Teilnahme und bereits qualifizierte europäische Teams
Fußball heute Spielplan: Das sind die WM 2026 Playoffs am Dienstag
Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs
4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?
Europäisches Turnier – Halbfinale (Ergebnisse)
Die europäischen Playoff-Halbfinals fanden am Donnerstag, 26. März 2026 statt und lieferten etliche Entscheidungsspiele. Nachfolgend die vollständige Ergebnisliste mit Halbzeitsituationen, Verlängerungen und Elfmeterschießen, exakt wie protokolliert:
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?
Wer überträgt Schweden – Polen live im TV?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?
Wer überträgt Bosnien – Italien live im TV?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?
Wer überträgt Kosovo – Türkei live im TV?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?
Wer überträgt Tschechien – Dänemark live im TV?
Europäisches Turnier – Finale (Ansetzungen)
Die Gewinner der vier Pfade treffen in den Playoff-Finals aufeinander; die Begegnungen sind terminiert und werden in verschiedenen Städten ausgetragen. Die Finalspiele bestimmen vier Teams, die sich für die WM 2026 qualifizieren.
Fußball WM 2026 Playoffs Finale Europa und FIFA international
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?
Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?
Interkontinentales Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko
Parallel zu den europäischen Entscheidungen lief das interkontinentale Turnier in Mexiko, ausgetragen in Guadalajara und Monterrey. Bereits die Halbfinals und die Finaltermine stehen fest, inklusive Anstoßzeiten für die Finalspiele.
Halbfinale Donnerstag, 26. März 2026:
Finale:
Dienstag, 31. März 2026: DR Kongo – Jamaika (23.00)
Mittwoch, 01. April 2026: Irak – Bolivien (05.00)
European play-off finals (Pfad-Übersicht mit Spielorten)
UEFA hat die vier Play-off-Finals den Pfaden A–D zugeordnet; die Spiele finden in verschiedenen europäischen Städten statt. Die Zuschauenden können sich auf folgende Begegnungen und Austragungsorte einstellen:
Path A: Bosnia and Herzegovina vs Italy (Zenica)
Path B: Sweden vs Poland (Solna)
Path C: Kosovo vs Türkiye (Pristina)
Path D: Czechia vs Denmark (Prague)
Folgen für die WM-Teilnahme und bereits qualifizierte europäische Teams
Die vier Play-off-Sieger sichern sich jeweils ein Ticket zum FIFA World Cup Finalturnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten stattfindet. Die Playoffs sind damit die letzte Qualifikationsstufe für jene Nationen, die sich noch kein Direkt-Ticket sichern konnten.
Zwölf europäische Teams haben sich bereits qualifiziert: Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien und Schweiz.