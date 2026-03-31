WM-Qualifikation 2026 Ergebnisse: Wann sind die WM 2026 Playoffs Finale?

Vom 26. März bis 1. April entscheiden die europäischen und interkontinentalen Playoffs über die letzten sechs Startplätze für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. In diesen K.-o.-Turnieren kämpfen Teams aus Europa und Übersee um die verbleibenden Tickets; Spieltermine, Anstoßzeiten und Ergebnisse liegen bereits vor. Die Playoffs liefern damit die letzten Finalisten für das Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet. Die nachfolgenden Abschnitte geben einen vollständigen Überblick über Halbfinals, Finals, Spielorte und bereits fix qualifizierte Nationen.

Fußball heute Spielplan: Das sind die WM 2026 Playoffs am Dienstag

Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Europäisches Turnier – Halbfinale (Ergebnisse)

Die europäischen Playoff-Halbfinals fanden am Donnerstag, 26. März 2026 statt und lieferten etliche Entscheidungsspiele. Nachfolgend die vollständige Ergebnisliste mit Halbzeitsituationen, Verlängerungen und Elfmeterschießen, exakt wie protokolliert:

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Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei 1 0 Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark 4 0 Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen 2 1 Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 1 1 Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien 2 2 Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine 1 3 Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei 3 4 Kosovo Weltmeisterschaften Quali Europa Schweden - - Polen Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Dänemark Weltmeisterschaften Quali Europa Kosovo - - Türkei Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina - - Italien

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?

Wer überträgt Schweden – Polen live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?

Wer überträgt Bosnien – Italien live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?

Wer überträgt Kosovo – Türkei live im TV?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?

Wer überträgt Tschechien – Dänemark live im TV?

Europäisches Turnier – Finale (Ansetzungen)

Die Gewinner der vier Pfade treffen in den Playoff-Finals aufeinander; die Begegnungen sind terminiert und werden in verschiedenen Städten ausgetragen. Die Finalspiele bestimmen vier Teams, die sich für die WM 2026 qualifizieren.

Fußball WM 2026 Playoffs Finale Europa und FIFA international

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo gegen Türkei?

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien gegen Dänemark?

Weltmeisterschaften Quali Europa Schweden - - Polen Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Dänemark Weltmeisterschaften Quali Europa Kosovo - - Türkei Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina - - Italien Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Congo DR - - Jamaica Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Irak - - Bolivien

Interkontinentales Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko

Parallel zu den europäischen Entscheidungen lief das interkontinentale Turnier in Mexiko, ausgetragen in Guadalajara und Monterrey. Bereits die Halbfinals und die Finaltermine stehen fest, inklusive Anstoßzeiten für die Finalspiele.

Halbfinale Donnerstag, 26. März 2026:

Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Bolivien 2 1 Suriname Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Neukaledonien 0 1 Jamaica Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Congo DR - - Jamaica Weltmeisterschaften Quali Ozeanien Irak - - Bolivien

Finale:

Dienstag, 31. März 2026: DR Kongo – Jamaika (23.00)

Mittwoch, 01. April 2026: Irak – Bolivien (05.00)

European play-off finals (Pfad-Übersicht mit Spielorten)

UEFA hat die vier Play-off-Finals den Pfaden A–D zugeordnet; die Spiele finden in verschiedenen europäischen Städten statt. Die Zuschauenden können sich auf folgende Begegnungen und Austragungsorte einstellen:

Path A: Bosnia and Herzegovina vs Italy (Zenica)

Path B: Sweden vs Poland (Solna)

Path C: Kosovo vs Türkiye (Pristina)

Path D: Czechia vs Denmark (Prague)

Folgen für die WM-Teilnahme und bereits qualifizierte europäische Teams

Die vier Play-off-Sieger sichern sich jeweils ein Ticket zum FIFA World Cup Finalturnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten stattfindet. Die Playoffs sind damit die letzte Qualifikationsstufe für jene Nationen, die sich noch kein Direkt-Ticket sichern konnten.

Zwölf europäische Teams haben sich bereits qualifiziert: Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien und Schweiz.