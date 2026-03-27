WM Playoff Bosnien gegen Italien: Dzeko vor Finale um die WM 2026

Edin Dzeko strahlte nach dem dramatischen Sieg im WM-Playoff Bosnien gegen Wales — zumindest: nach dem Erfolgsweg, der Bosnien-Herzegowina ins Entscheidungsspiel um das WM-Ticket führte. Zunächst rettete der Stürmerstar von Schalke 04 seine Mannschaft gegen Wales kurz vor Schluss und zwang die Partie in die Verlängerung, anschließend setzten sich die „Drachen“ in Cardiff im Elfmeterschießen durch. Damit wartet nun das Finale um das WM-Ticket gegen Italien – Dzekos alte Heimat – in Zenica. Das Spiel wird am kommenden Dienstag um 20.45 Uhr live bei DAZN angepfiffen.

Dzekos späte Rettung gegen Wales

Edin Dzeko war einer der zentralen Protagonisten im Spielverlauf gegen Wales: Der Angreifer köpfte eine Ecke in der 86. Minute zum 1:1 ins Netz und sicherte Bosnien damit zumindest die Verlängerung. Zuvor hatte Dan James in der 51. Minute das 0:1 für Wales erzielt, ein Gegentreffer, bei dem Torwart Nikola Vasilj vom FC St. Pauli „alles andere als gut aussah“. Dennoch brachte Dzekos Kopfball die Begegnung zurück und verlängerte die Partie in die zusätzliche Spielzeit.

Dennoch musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, nachdem die reguläre Spielzeit und die Verlängerung keine weiteren Treffer gebracht hatten. Der späte Ausgleich und die Verlängerung illustrieren den dramatischen Verlauf des Playoff-Halbfinals in Cardiff.

WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale | | - 20:45 Wales N N N S S 1 : 1 Elfmeter 2-4 Bosnien & Herzegovina N U S S U Daniel James 51' Edin Džeko 86' 1 K. Darlow 2 J. Dasilva 4 Dylan Lawlor 6 Joe Rodon 3 Neco Williams 5 Ethan Ampadu 11 Brennan Johnson 17 Jordan James 8 Harry Wilson 20 Daniel James 7 David Brooks 1 N. Vasilj 5 S. Kolašinac 4 T. Muharemovic 18 Nikola Katić 7 A. Dedić 15 Amar Memić 6 Benjamin Tahirovic 14 Ivan Šunjić 20 E. Bajraktarević 10 Ermedin Demirović 11 Edin Džeko Tore Tor Daniel James 51' 86' Tor Edin Džeko Assist: Kerim Alajbegović)

Elfmeterschießen: Drama, Patzer und Erlösung

Im anschließenden Elfmeterschießen kam es zu dramatischen Momenten. Zunächst scheiterte Ermedin Demirovic bei einem der Elfmeter, wodurch die Nervenprobe für Bosnien noch spannender wurde.

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Torwart Nikola Vasilj konnte seinen Patzer aus dem Spiel zwar nicht verhindern, doch im Elfmeterschießen machte er den Fehler wieder gut und trug so entscheidend zum Weiterkommen bei. Am Ende verwandelte der in Köln geborene Teenager Kerim Alajbegovic seinen Strafstoß und machte für die Bosnier mit seinem verwandelten Elfmeter alles klar.

Endspiel um das WM-Ticket gegen Italien in Zenica

Als nächster Gegner wartet Italien auf Bosnien-Herzegowina: Die Squadra Azzurra setzte sich im eigenen Playoff-Halbfinale mit 2:0 gegen Nordirland durch und trifft nun im Duell der beiden Sieger auf die Bosnier. Nur der Gewinner dieser Partie fährt zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

Die Partie findet am kommenden Dienstag in Zenica statt und beginnt um 20.45 Uhr, die Übertragung läuft bei DAZN. Für beide Nationen steht viel auf dem Spiel: Das Ticket für die WM 2026 ist allein dem Triumph in diesem Endspiel vorbehalten.

Dzekos Einschätzung: Italien favorisiert — persönliche Verbindung zur Serie A

Dzeko schätzt den kommenden Gegner realistisch ein und sagte: „Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause spielen“. Mit Blick auf das Duell betonte er zudem die Erwartungs- und Drucksituation der Azzurri und sagte: „Es ist eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck“.

Der Statementgeber kennt Italien sehr gut: Dzeko spielte acht Jahre lang in der Serie A bei AS Rom, Inter Mailand und AC Florenz. Darüber hinaus feierte Dzeko Mitte März seinen 40. Geburtstag.