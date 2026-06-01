WM-Kader Südafrika 2026: Bafana Bafana mit Bundesliga-Profi Okon – Eröffnungsspiel gegen Mexiko

Hugo Broos hat den endgültigen Kader der südafrikanischen Nationalmannschaft (Bafana Bafana) für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Das Aufgebot umfasst 26 Spieler. Und gleich das erste Gruppenspiel hat es in sich: Südafrika trifft am 11. Juni 2026 auf Gastgeber Mexiko im WM-Eröffnungsspiel im Mexico City Stadium.
Bundesliga-Profi Ime Okon dabei
Das interessanteste Gesicht aus Bundesliga-Sicht ist Ime Okon. Der Innenverteidiger steht bei Hannover 96 unter Vertrag und ist Südafrikas einziger Bundesliga-Vertreter im 26-köpfigen Aufgebot. Okon ist damit einer von wenigen Spielern in der Geschichte Bafana Bafanas, der aus der höchsten deutschen Spielklasse nominiert wird.
Foster der bekannteste Name in Europa
Neben Okon sticht vor allem Lyle Foster ins Auge. Der Stürmer, der für den FC Burnley in der englischen Championship aktiv ist, gilt als Südafrikas gefährlichster Angreifer und könnte gegen Mexiko, Tschechien und Südkorea zum entscheidenden Mann werden. Willian Pacho… wait, wrong player.
Als Stammtorhüter setzt Nationaltrainer Hugo Broos auf Ronwen Williams von Mamelodi Sundowns, der in der südafrikanischen Premier Soccer League als einer der besten Keeper gilt. Aus dem gleichen Verein stammen auch Mudau, Modiba, Ndamane, Mokoena, Adams, Rayners und Zwane. Orlando Pirates stellt mit Chaine, Sibisi, Sebelebele, Mbatha, Appollis, Moremi, Makgopa und Mofokeng ebenfalls acht Spieler.
WM-Gruppe A: Eröffnungsspiel gegen Mexiko
Südafrika trifft in der WM-Gruppe A auf folgende Gegner:
- 11. Juni 2026: Mexiko vs. Südafrika, 21:00 Uhr, Mexico City Stadium (WM-Eröffnungsspiel!)
- 18. Juni 2026: Tschechien vs. Südafrika, 18:00 Uhr, Atlanta Stadium
- 25. Juni 2026: Südafrika vs. Südkorea, 03:00 Uhr, Monterrey Stadium
Südafrika WM-Kader 2026: Alle 26 Spieler
Torhüter Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Abwehr Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Mittelfeld Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela)
Angriff Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (FC Burnley), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)
Quelle: SAFA – Broos names final Bafana squad for the 2026 FIFA World Cup