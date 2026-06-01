WM Kader des deutschen Gruppengegners Ecuador: Stuttgarter Arévalo im WM-Aufgebot

Ecuador reist mit einem prominent besetzten WM-Kader nach Nordamerika. Angeführt wird das Aufgebot von Champions-League-Sieger Willian Pacho von Paris Saint-Germain, Kapitän Moisés Caicedo vom FC Chelsea und dem früheren Leverkusener Piero Hincapié vom FC Arsenal. In der Vorrunde trifft La Tricolor zudem auf Deutschland, wenn es am 25. Juni in East Rutherford zum Duell mit der DFB-Auswahl kommt.

Arévalo schafft den Sprung ins WM-Team

Nationaltrainer Sebastián Beccacece nominierte für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli auch Jeremy Arévalo vom VfB Stuttgart. Der 21 Jahre alte Angreifer steht im 26-köpfigen Aufgebot und hat bislang drei Länderspiele für Ecuador absolviert. In der Rückrunde kam er für die Stuttgarter sieben Mal in der Bundesliga als Joker zum Einsatz.

Starke Achse aus Europa und Südamerika

Im Tor setzt Ecuador auf Hernán Galíndez von CA Huracán, Moisés Ramírez von AE Kifisia und Cristhian Loor von Botafogo FR. Die Defensive bilden Ángelo Preciado von Sparta Prag, Piero Hincapié vom FC Arsenal, Félix Torres von Corinthians São Paulo, Willian Pacho von Paris Saint-Germain, Cristian Ramírez von Lokomotive Moskau, Joel Ordóñez vom FC Brügge, Jhoanner Chávez von RC Lens und Leonardo Realpe vom FC Famalicão.

Auch im Mittelfeld vertraut Beccacece auf eine breite Mischung aus Europa und Amerika. Dort stehen Moisés Caicedo vom FC Chelsea, Alan Franco von Atlético Mineiro, Gonzalo Plata von CR Flamengo, Kendry Páez von Racing Straßburg, John Yeboah vom FC Venedig, Alan Minda von Cercle Brügge, Pedro Vite von Pumas UNAM, Jordy Alcívar von Independiente del Valle, Denil Castillo vom FC Midtjylland, Yaimar Medina von KRC Genk und Patrik Mercado von Independiente del Valle.

Gruppe E mit Ivory Coast und Curacao

Im Angriff komplettieren Kevin Rodríguez von Union Saint-Gilloise, Leonardo Campana von New England Revolution, Nilson Angulo von RSC Anderlecht, John Mercado von Sparta Prag und Jeremy Arévalo von Racing de Santander das Aufgebot. In Gruppe E trifft Ecuador am 15. Juni auf die Elfenbeinküste, am 21. Juni auf WM-Neuling Curacao und zum Abschluss der Vorrunde am 25. Juni auf Deutschland.

Ecuador WM Kader 2026

Torhüter: Hernán Galíndez (CA Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisia), Cristhian Loor (Botafogo FR)

Abwehr: Ángelo Preciado (Sparta Prag), Piero Hincapié (FC Arsenal), Félix Torres (Corinthians São Paulo), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Cristian Ramírez (Lokomotive Moskau), Joel Ordóñez (FC Brügge), Jhoanner Chávez (RC Lens), Leonardo Realpe (FC Famalicão)

Mittelfeld: Moisés Caicedo (FC Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (CR Flamengo), Kendry Páez (Racing Straßburg), John Yeboah (FC Venedig), Alan Minda (Cercle Brügge), Pedro Vite (Pumas UNAM), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland), Yaimar Medina (KRC Genk), Patrik Mercado (Independiente del Valle)

Angriff: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Leonardo Campana (New England Revolution), Nilson Angulo (RSC Anderlecht), John Mercado (Sparta Prag), Jeremy Arévalo (Racing de Santander)