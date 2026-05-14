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WM Finale 2026 – Showacts mit Coldplay, Madonna und Shakira

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Die FIFA plant für das WM-Finale 2026 eine Halbzeitshow mit ganz großen Namen: Madonna, Shakira und die K-Pop-Gruppe BTS sollen das Endspiel musikalisch aufwerten. Für ein WM-Finale ist ein solches Unterhaltungsprogramm nach dem Vorbild des Super Bowl neu.

Weltstar Shakira begeistert beim Halbzeitshow des Copa-América-Finales 2024 zwischen Argentinien und Kolumbien im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida am 14. Juli 2024 Tausende Fans mit einer spektakulären Performance. Buda Mendes / Getty Images
Weltstar Shakira begeistert beim Halbzeitshow des Copa-América-Finales 2024 zwischen Argentinien und Kolumbien im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida am 14. Juli 2024 Tausende Fans mit einer spektakulären Performance. Buda Mendes / Getty Images

Chris Martin koordiniert das Spektakel

Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin von Coldplay. Der Brite soll das Konzept für den Auftritt der internationalen Musikstars am 19. Juli im MetLife Stadium in New York entwickeln und koordinieren. FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach auf Instagram von einem besonderen Moment und schrieb: „Dies wird ein historischer Moment für die FIFA-Weltmeisterschaft und eine Show, die dem größten Sportereignis der Welt gerecht wird“.

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Vorbild Miami und das größte Turnier der Geschichte

Die FIFA orientiert sich mit ihrem Plan an der Halbzeitshow des Copa-America-Endspiels 2024 in Miami, wo Shakira im Hard Rock Stadium aufgetreten war. Die WM 2026 wird mit 48 Mannschaften die bislang größte Ausgabe des Turniers. Das Turnier startet am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko. Zudem plant die FIFA laut Infantino rund um das Finalwochenende Veranstaltungen am New Yorker Times Square.

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