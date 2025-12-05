WM 2026-Auslosung heute mit Heidi Klum – Wiederholung des Sommermärchen-Moments von 2026?

Heidi Klum moderiert zum 2.Mal eine WM-Auslosung – dieses Mal in Washington. Unterstützt wird sie dabei von Kevin Hart und Danny Ramirez. Bereits 2005 stand sie mit Franz Beckenbauer bei der Auslosung der WM 2006 auf der Bühne. Für Klum ist das Engagement eine besondere Ehre – und vielleicht bringt sie der DFB-Elf erneut Glück.

Heidi Klum übernimmt Moderation der WM-Auslosung in Washington

Topmodel Heidi Klum wird am morgigen Abend (18 Uhr, ZDF) durch die Auslosung der WM-Gruppen führen. Die Veranstaltung findet in Washington statt und bringt eine Überraschung mit sich: Klum übernimmt nach 20 Jahren erneut diese besondere Rolle. Mit dabei sind auch die Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez. Gemeinsam werden sie die Paarungen für die Fußball-Weltmeisterschaft präsentieren.

Rückblick: Klum und Beckenbauer 2005 in Leipzig

Bereits im Dezember 2005 moderierte Heidi Klum eine WM-Auslosung – damals gemeinsam mit Franz Beckenbauer. Die Veranstaltung in Leipzig war der symbolische Auftakt für das Sommermärchen der deutschen Nationalmannschaft. Klum erinnert sich gerne an diesen Moment zurück und bezeichnet die erneute Einladung zur Moderation in den USA als eine besondere Ehre – nicht zuletzt, weil sie in ihrem Heimatland nun erneut Teil des weltweiten Fußballgeschehens ist.

Symbolcharakter für den DFB

Ob Klum der deutschen Nationalmannschaft erneut Glück bringt? Zumindest wird medial bereits ein Zusammenhang gezogen. Der Beginn des Sommermärchens 2006 war eng mit der damaligen Auslosung verbunden. Nun könnte ihre erneute Teilnahme als gutes Omen gewertet werden – auch wenn sportlicher Erfolg am Ende natürlich auf dem Platz entschieden wird.

Große Bühne mit internationalem Staraufgebot

Mit Kevin Hart und Danny Ramirez stehen zwei prominente Schauspieler an Heidi Klums Seite. Die FIFA setzt bei der Auslosung auf eine Show mit weltweiter Strahlkraft. Klum bringt nicht nur Prominenz mit, sondern auch Erfahrung: Als Moderatorin internationaler Formate wie GNTM ist sie an große Bühnen gewöhnt – und wird damit zum Aushängeschild eines wichtigen WM-Moments.