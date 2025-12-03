WM-Auslosung in Washington: Spannung, Show und viele Fragezeichen – Das musst du wissen

Die Vorfreude auf die XXL-WM 2026 steigt – und mit der Auslosung der Gruppen fällt der offizielle Startschuss. In Washington D.C. wird am Freitagabend (MEZ) nicht nur der sportliche Rahmen gesetzt, sondern auch ordentlich Show geboten. Für Deutschland könnte es trotz Topf-1-Status unangenehm werden.

Spektakel zum Auftakt: Gruppen-Auslosung mit Starbesetzung

Im Kennedy Center steigt am Freitag ab 18.00 Uhr (MEZ) die große Show zur Auslosung der WM-Gruppen. Gastgeber sind die drei WM-Nationen USA, Kanada und Mexiko – vor Ort ist auch US-Präsident Donald Trump. Durch den Abend führen unter anderem Heidi Klum und Hollywood-Stars wie Kevin Hart. Im Fokus aber: die zwölf Vierergruppen der ersten Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern. Die FIFA zieht das Event über zwei Tage – erst am Samstag sollen die konkreten Spielorte und Anstoßzeiten veröffentlicht werden. Der endgültige Spielplan steht trotzdem nicht fest: Sechs Startplätze werden erst im März in den Play-offs vergeben.

Deutschlands Ausgangslage: Topf 1 schützt nur bedingt

Dank eines späten Aufschwungs in der Weltrangliste hat sich die DFB-Auswahl gerade noch in Topf 1 geschoben – und entgeht damit zunächst den größten Brocken wie Argentinien, Spanien oder Frankreich. Doch ein Spaziergang wird die Vorrunde nicht: In Topf 2 lauern unangenehme Gegner wie Japan, Südkorea oder Kroatien. Auch Österreich, mit Ralf Rangnick an der Seitenlinie, gehört zu den möglichen Stolpersteinen. In Topf 3 könnte ein Duell mit Norwegens Starstürmer Erling Haaland drohen. Selbst im vierten Topf finden sich noch europäische Kaliber, die über die Play-offs kommen.

DFB-Delegation hofft auf Losglück – und plant schon weiter

Julian Nagelsmann spürt vor der Auslosung „das Kribbeln im Körper“. Mit den Gegnern und Spielorten rücke das Turnier näher, sagt der Bundestrainer. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf bleibt vorsichtig: „Eine schwere Gruppe kann es aus jedem Topf geben.“ Vor Ort in Washington sind neben Nagelsmann auch Rudi Völler und Andreas Rettig. Direkt nach der Auslosung soll mit der Quartier-Suche für das Turnier begonnen werden.

Neue Regeln und politische Reibungspunkte

Im Modus der XXL-WM gibt es einige Neuerungen. Besonders relevant: Die vier bestplatzierten Teams der Weltrangliste – Spanien, Argentinien, Frankreich und England – können erst im Finale aufeinandertreffen, da sie auf verschiedene Turnierseiten gelost werden. In der Vorrunde dürfen zudem keine Teams derselben Konföderation gegeneinander spielen – mit Ausnahme der UEFA, bei der maximal zwei europäische Teams in eine Gruppe gelost werden dürfen. Für Unruhe sorgt unterdessen der Boykott des iranischen Verbands: Mehreren Offiziellen war das Visum für die USA verweigert worden, darunter offenbar auch dem Verbandspräsidenten.

Übertragung im TV: Hier läuft die Auslosung live

Fußballfans in Deutschland können die Veranstaltung am Freitag live im TV und online verfolgen: Das ZDF überträgt ab 17.55 Uhr im Hauptprogramm und in der Mediathek, MagentaSport beginnt bereits um 17.45 Uhr mit der Berichterstattung.