WM-Auslosung in den USA – Bundestrainer Nagelsmann trifft Brady, O’Neal & Co.

Julian Nagelsmann und die USA: Wie Amerikas Sportkultur den Bundestrainer inspiriert

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann fiebert der WM-Auslosung 2026 entgegen – und zeigt sich dabei als echter Fan des US-Sports. In Washington trifft der Bundestrainer nicht nur auf Größen wie Tom Brady oder Shaquille O’Neal, sondern äußert sich auch ausführlich zur Sportbegeisterung in Nordamerika. Für Nagelsmann ist klar: Die USA sind nicht nur Gastgeber der WM, sondern ein sportliches Vorbild. Vor der WM wird die deutsche Nationalmannschaft auch ihre Generalprobe gegen den Gastgeber USA haben.

Ab 18 Uhr ⚽ Liveticker & 📺 Liveblog der WM-Auslosung 2026 mit allen Lostöpfen

Begeisterung für US-Sportkultur: “Tief verankert in der Gesellschaft”

Für Nagelsmann ist die amerikanische Sportlandschaft mehr als nur Unterhaltung. „Mich verbindet mit den Gastgeberländern vor allem die große Begeisterung für den Sport und für seine Athleten“, sagte der DFB-Coach im Vorfeld der WM-Auslosung in Washington. Der Sport sei in der Gesellschaft tief verankert und werde intensiv gefördert – ein Punkt, der für ihn besonders faszinierend ist. Egal ob Football, Basketball, Baseball oder Eishockey: Nagelsmann verfolgt die großen US-Ligen nach eigener Aussage „so gut es geht“.

Bei der Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 trifft Nagelsmann auf echte Sport-Ikonen: Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky und Aaron Judge übernehmen die Ziehung der Gruppen. Das prominente Star-Quartett steht dabei symbolisch für die Vielfalt und Popularität des US-Sports – und sorgt für ein sportliches Ambiente mit Glanz und Geschichte.

Frühe Berührungspunkte mit dem US-Sport

Schon bei seinen ersten Spielen als Bundestrainer im Oktober 2023 gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) kam Nagelsmann mit der amerikanischen Sportwelt in Kontakt. Damals besuchte ihn Markus Kuhn, ehemaliger deutscher NFL-Spieler, beim DFB-Training und überreichte ihm gemeinsam mit Rudi Völler ein Trikot der New England Patriots. Für Nagelsmann offenbar mehr als ein PR-Termin – eher ein symbolischer Akt der sportlichen Wertschätzung.

Basketball als Vorbild für den Fußball

Eine Sportart sticht für Nagelsmann besonders hervor: Basketball. Nach dem WM-Triumph der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 2023 lobte er die klare Rollenverteilung im Team – und machte daraus ein Vorbild für seine eigene Arbeit beim DFB. Gordon Herbert, damaliger Basketball-Bundestrainer, war sogar im DFB-Quartier zu Gast, um seine Philosophie zu erläutern. Für Nagelsmann ein Zeichen, wie viel man auch sportartübergreifend voneinander lernen kann.