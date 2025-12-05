WM-Auslosung 2026 heute: Wer sind die Losfeen? Diese Sport-Stars ziehen die DFB-Gegner

WM-Auslosung 2026 heute: Wenn Tom Brady & Co. die DFB-Gegner ziehen

Die Fußballwelt schaut heute am Freitagabend nach Washington D.C., wo im Kennedy Center die Auslosung zur WM 2026 über die Bühne geht. Mit dabei: eine Riege an internationalen Sport-Superstars als Losfeen – und Heidi Klum als Moderatorin. Für Deutschland wird es ernst: Welche Gegner warten auf das Team von Julian Nagelsmann in der Vorrunde?

Für eine Auslosung dieser Größenordnung hat sich der Weltverband Fifa nicht lumpen lassen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (Eishockey), Shaquille O’Neal (NBA) und Aaron Judge (Baseball) unterstützen den ehemaligen englischen Nationalspieler Rio Ferdinand, der als Haupt-Losfee durch den Abend führt. Unterstützt wird das Star-Ensemble von Model und Moderatorin Heidi Klum. Das Aufgebot zeigt deutlich, wie sehr die Fifa dieses Turnier auch als Spektakel inszeniert.

Die Loszieher sind keine Unbekannten – jeder von ihnen hat in seiner Sportart Legendenstatus erreicht. Brady etwa spricht von einer „unglaublichen Ehre“ und einem Ereignis, das „die Welt wie nichts anderes zusammenbringt“. Auch Gretzky, O’Neal und Judge betonen, wie besonders es sei, Teil dieses Moments zu sein. Es ist ein Schulterschluss großer Sportkulturen mit dem Ziel, die Fußball-WM in Nordamerika als globales Ereignis zu zelebrieren.

Wie die Auslosung abläuft – und was das für Deutschland bedeutet

Die WM 2026 wird mit 48 Teams ausgetragen, verteilt auf zwölf Vierergruppen. Bei der Auslosung werden vier Lostöpfe gebildet, in denen die Teams nach Weltrangliste und geografischen Kriterien einsortiert sind. Deutschland befindet sich gemeinsam mit anderen Top-Nationen wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und den drei Gastgeberländern (USA, Kanada, Mexiko) in Topf 1.

Das bedeutet: Duelle mit diesen Schwergewichten bleiben der deutschen Mannschaft in der Vorrunde erspart. Stattdessen geht es gegen je ein Team aus Topf 2, 3 und 4. Welche Nationen das konkret sein werden, entscheidet sich heute Abend ab 17:45 Uhr (live bei MagentaTV, ZDF).

Der WM-Fahrplan nimmt Konturen an

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Nordamerika statt – und mit der heutigen Auslosung wird der Fahrplan für alle Teilnehmer konkret. Für Deutschland ist es der nächste Meilenstein auf dem Weg zu einem Turnier, das nach den Enttäuschungen von 2018 und 2022 endlich wieder erfolgreich verlaufen soll.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Gruppengegner mit Argusaugen verfolgen. Schon morgen wird klar sein, wie steinig der Weg ins Achtelfinale für das DFB-Team tatsächlich wird. Klar ist nur: Der Traum vom vierten WM-Titel lebt – doch der Weg dorthin beginnt mit einer einzigen Kugel.