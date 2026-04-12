WM 2027 Qualifikation der Frauen – Vorbereitung auf DFB-Länderspiele gegen Österreich

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen in der WM-Qualifikation zwei Nachbarschaftsduelle mit Österreich an. Am Dienstag, 14. April, empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück in Nürnberg die Auswahl aus der Alpenrepublik, vier Tage später folgt am Samstag, 18. April, das Rückspiel in Ried.

Letzte Vorbereitung in Herzogenaurach bei Adidas

Im DFB-Camp in Herzogenaurach läuft die Vorbereitung auf die beiden Partien gegen Österreich weiter. Nach dem freien Tag rückte die Nationalmannschaft wieder auf den Trainingsplatz zurück: Um 10.30 Uhr standen erneut Einheiten auf dem Programm, dazu kamen taktische Besprechungen. Bei der Pressekonferenz am Nachmittag waren Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und erstmals Jella Veit von Eintracht Frankfurt angekündigt.

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Am Samstag nutzten die Spielerinnen zunächst einen freien Tag auf unterschiedliche Weise. Einige entspannten im HomeGround, andere verfolgten am Nachmittag gemeinsam Fußball, weitere nutzten die Sportmöglichkeiten auf dem adidas-Campus – unter anderem Padel, Basketball oder eine individuelle Einheit im Fitnessraum. Das nächste Training in der WM-Qualifikation gegen Österreich war für Sonntag um 10.30 Uhr angesetzt.

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In welchem DFB Trikot wird Deutschland gegen Österreich spielen?

Für das Heimspiel in Nürnberg ist die Ausstattung bereits festgelegt: Die DFB-Frauen treten am Dienstag im weißen Heimtrikot, mit schwarzen Hosen und weißen Stutzen an. Die Torfrauen laufen in Grün auf. Beide Trikotsätze sind im offiziellen DFB-Fanshop erhältlich.

Am Mittwochmorgen absolvierte das Team eine weitere Einheit auf dem Trainingsplatz am HomeGround. Linda Dallmann fehlte dabei, weil die Offensivspielerin des FC Bayern München aus privaten Gründen abreiste; sie sollte jedoch im Verlauf des Lehrgangs zur Mannschaft zurückkehren. Am Nachmittag stand in Herzogenaurach zusätzlich ein gemeinsames Krafttraining auf dem Plan. Kurz darauf war Dallmann wieder zurück im Teamquartier, sodass die Frauen-Nationalmannschaft wieder komplett war und am späten Abend erneut zusammenkam. Damit konnte sie auch am Donnerstag um 10.30 Uhr wieder auf dem Rasen stehen, wenn die nächste Einheit auf dem Gelände von DFB-Partner adidas begann.

Zum Auftakt des Lehrgangs waren die Spielerinnen bis 12.30 Uhr in Herzogenaurach eingetroffen. Um 16.30 Uhr bat Wück sein Team erstmals auf den Platz, im Adi-Dassler-Stadion verfolgten neben geladenen Gruppen auch einige Fans die Einheit. Kostenlose Resttickets waren weiterhin verfügbar.

Besuche und Autogrammwünsche

Bei sonnigem Wetter hatte die Mannschaft zuvor ihre erste Trainingseinheit vor rund 600 Fans im Adi-Dassler-Stadion absolviert. Das Team war dabei in zwei Gruppen aufgeteilt: Ein Teil arbeitete regenerativ und individuell, der andere absolvierte eine aktive Einheit auf dem Rasen. Anschließend nahmen sich die Nationalspielerinnen Zeit für zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche.

Auch abseits der A-Nationalmannschaft gab es Programm in Herzogenaurach: Die U 17-Juniorinnen, die sich derzeit in einem Lehrgang auf die Europameisterschaft im Mai in Nordirland vorbereiten, trainierten am Freitagmittag im Adi-Dassler-Stadion. Am Nachmittag bekamen sie Besuch von Janina Minge, Stina Johannes und Jella Veit. Die drei Nationalspielerinnen schauten bei einem Kreativworkshop vorbei, in dem die Juniorinnen eigene Shirts gestalteten. Die U 17-Europameisterinnen von 2016, 2017 und 2022 berichteten über ihre Erfahrungen und wünschten dem Team von Sabine Loderer viel Erfolg für das Turnier.

Im Kader stehen inzwischen wieder alle 23 Spielerinnen zur Verfügung. Linda Dallmann, die am Mittwoch aus privaten Gründen abgereist war, kehrte bereits am späten Abend zurück ins Quartier. Zuvor hatte Christian Wück für die erkrankte Cora Zicai Larissa Mühlhaus nachnominiert, nachdem Zicai wegen muskulärer Probleme abgesagt hatte.

Großes Interesse an der Partie in Nürnberg

Für das zweite Heimspiel der WM-Qualifikation gegen Österreich werden im Max-Morlock-Stadion bereits mehr als 20.000 Zuschauer*innen erwartet. Tickets sind weiter über das DFB-Ticketportal erhältlich. Die Partie am Dienstag beginnt um 18.15 Uhr und wird live im ZDF übertragen.

Direkt im Anschluss an das Nürnberger Heimspiel folgt am Samstag, 18. April, um 18 Uhr das Gastspiel in Ried. Damit warten auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft innerhalb weniger Tage zwei weitere Gradmesser in der WM-Qualifikation.