WM 2027 Quali der Frauen gegen Österreich: Mit großen Schritten Richtung WM?

Die DFB-Frauen haben in der WM-Qualifikation einen starken Start hingelegt – und wollen gegen Österreich direkt nachlegen. Nach den Siegen gegen Slowenien und in Norwegen soll die nächste Länderspiel-Woche zwei weitere Schritte in Richtung WM-Ticket bringen.

In Herzogenaurach arbeitet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück seit Mittwoch an diesem Plan. Nach dem öffentlichen Training am Vortag, das rund 600 Fans verfolgt hatten, verlief die Einheit deutlich ruhiger; auf dem Platz waren nicht einmal eine Handvoll Medienvertreter dabei. Die Stimmung im Team blieb dennoch ausgezeichnet.

„Das Gefühl, wieder hier zu sein, ist sehr schön. Wir haben super Bedingungen und super Wetter. Hier können wir uns perfekt auf die zwei Spiele gegen Österreich vorbereiten“, sagte Franziska Kett. Auch Selina Cerci zieht viel Zuversicht aus dem gelungenen Quali-Start: „Die Ergebnisse geben uns viel Rückenwind.“ Gleichzeitig mahnte sie, sich nicht auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen: „Wir müssen immer ans Limit gehen.“

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen - - Deutschland Frauen

Volles Programm bis zum Saisonende

Die Nationalspielerinnen kommen mit dichtem Kalender zum DFB zusammen. Viele von ihnen waren zuletzt noch in der Champions League, in den nationalen Ligen oder in den Pokalwettbewerben gefordert.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Für die Münchnerinnen steht am 14. Mai das DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg an, drei Tage später folgt der letzte Bundesliga-Spieltag. Bayern hat zudem noch Hoffnungen auf das Endspiel der Champions League am 23. Mai in Oslo. Jule Brand ist mit Lyon ebenfalls noch im Rennen um einen Titel und wartet außerdem auf das französische Pokalfinale.

Auch in England ist eine deutsche Spielerin sicher in einem Endspiel dabei: Im FA-Cup-Finale am 31. Mai im Wembley-Stadion wird auf jeden Fall eine Deutsche auf dem Platz stehen. In der Vorschlussrunde empfängt Chelsea mit Sjoeke Nüsken Manchester City mit Rebecca Knaak.

Mit Blick auf die WM 2027

Ein passender Saisonabschluss wäre aus deutscher Sicht, wenn am 5. Juni zu Hause gegen Norwegen oder spätestens vier Tage später in Slowenien das WM-Ticket gelöst würde. So weit denkt Sjoeke Nüsken aber noch nicht.

„Wir haben eine gute Ausgangslage. Da wollen wir jetzt einfach weitermachen.“

Die Mittelfeldspielerin machte klar, dass die direkte Qualifikation das große Ziel sei: „Natürlich wollen wir uns direkt qualifizieren für die WM. Das ist unser Hauptziel.“ Der bisherige Stand sei eben nur „eine gute Ausgangslage. Aber da wollen wir jetzt einfach weitermachen.“

Gelingt das, wäre die Pflichtspielsaison für die DFB-Frauen in diesem Jahr ohne ein großes Turnier bereits beendet. Andernfalls ginge es noch über die WM-Play-offs weiter – eine Zusatzrunde, die Wücks Team gerne vermeiden würde.

Österreich mit Derby-Charakter

Vorher richtet sich der Fokus aber vollständig auf die beiden Duelle mit Österreich am 14. und 18. April. Vizekapitänin Janina Minge spricht in diesem Zusammenhang von „Derby-Vibes“. Viele Spielerinnen kennen sich aus der Bundesliga, entsprechend sei die Aufgabe alles andere als bequem. „Wir wissen, dass es zwei extrem harte Spiele werden.“

„Wir werden Österreich nicht unterschätzen. Aber wir wollen mit zwei Siegen aus den Spielen rausgehen.“

Diese Einschätzung teilt auch Camilla Küver. Sie erwartet Gegnerinnen, die alles investieren werden: „Sie werden uns alles abverlangen und 100 Prozent reinlegen.“ Das deutsche Team müsse die beiden Partien genauso angehen wie zuvor die Erfolge gegen Slowenien und in Norwegen.

Klare Favoritenrolle gegen den letzten Gruppengegner

Wie leistungsfähig Wücks Mannschaft ist, zeigte sie bereits in den ersten beiden Qualifikationsspielen. Das 5:0 gegen Slowenien war eine souveräne Pflichtaufgabe, das anschließende 4:0 in Norwegen galt im Vorfeld jedoch als die deutlich schwierigere Prüfung in der Gruppe.

Österreich hat seine beiden bisherigen Begegnungen jeweils knapp verloren und ist damit Tabellenletzter. In der EM-Qualifikation 2024/2025 sowie in der Nations League 2025 gewann Deutschland beide direkten Duelle. Nun sollen zwei weitere Erfolge folgen.

Minge formuliert das Ziel entsprechend klar: „Wir haben die große Chance unsere beiden letzten Spiele zu bestätigen und uns vorne festzusetzen. Das ist ganz klar unser Ziel.“