WM 2026: Wie schwer wird Deutschlands Gruppe – Haaland, Italien oder Haiti?

WM-Auslosung in Washington: Zwischen Haaland und Haiti – was Nagelsmann droht

Die Auslosung der WM-Gruppen für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor – und für Bundestrainer Julian Nagelsmann kann es in alle Richtungen gehen. In der US-Hauptstadt Washington entscheidet sich am Freitag nicht nur, auf wen die DFB-Elf trifft, sondern womöglich auch, wie kompliziert der Weg ins Finale wird. Von einer Hammergruppe mit Haaland bis zum Hämmerchen mit Haiti ist alles drin – und Donald Trump ist am Rande auch noch Thema.

Setzliste bringt Vorteile – garantiert aber keine Sicherheit

Deutschland ist dank des 6:0 gegen die Slowakei in Topf 1 gesetzt und entgeht damit schon in der Vorrunde den absoluten Schwergewichten wie Argentinien, Frankreich oder Brasilien. Auch Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko sind als Gruppenköpfe fix. Doch Entwarnung bedeutet das nicht: In den anderen Töpfen lauern unangenehme Gegner.

In Topf 2 finden sich etwa Südamerikas Power-Teams wie Kolumbien oder Uruguay. Topf 3 bietet mit Norwegen – samt Torjäger Erling Haaland – oder Ägypten mit Mo Salah echte Stolpersteine. Und in Topf 4 könnte mit Italien sogar ein vierfacher Weltmeister auf Deutschland warten. Auch Dänemark, ebenfalls Playoff-Kandidat, gilt als unbequemer Gegner.

Hammergruppe oder Hämmerchen? Die Extrem-Szenarien

Das Worst-Case-Szenario für Nagelsmann wäre eine Gruppe mit Kolumbien, Ägypten und Italien – ein echter Prüfstein schon in der Vorrunde. Doch es könnte auch deutlich entspannter laufen. Mit Australien, Usbekistan und Haiti aus den jeweiligen Töpfen käme eine der leichtesten Gruppen aller Zeiten zustande.

Die Chancen auf ein Hämmerchen bestehen durchaus: Gerade Teams wie Tunesien, Neuseeland oder Iran wären aus sportlicher Sicht klare Außenseiter. Doch klar ist auch: Die Auslosung bleibt ein Glücksspiel – mit vielen Eventualitäten, gerade durch die noch ausstehenden sechs Playoff-Plätze.

48 Teams, 104 Spiele: Das neue WM-Format

Die WM 2026 bringt nicht nur neue Spielorte, sondern auch ein komplett überarbeitetes Format. Statt 32 Teams kämpfen diesmal 48 Nationen in 12 Vierergruppen um das Weiterkommen. Neben den Gruppensiegern und -zweiten schaffen es auch die acht besten Dritten in die K.o.-Phase – was Überraschungen und Taktikspielräume öffnet.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ein Detail: Mannschaften aus der gleichen Konföderation dürfen nicht in eine Gruppe. Ausnahme ist Europa, da 16 europäische Teams teilnehmen. In vier Gruppen wird es daher zwei UEFA-Vertreter geben.

WM in Übergröße: Reise-Stress und Zeitmanagement

Nagelsmanns Blick richtet sich nicht nur auf die Gegner, sondern auch auf die Spielorte. Spiele in Mexiko, mit Höhenlage und Hitze, will das DFB-Team möglichst vermeiden. Zwar entscheidet sich der genaue Spielplan erst nach der Auslosung, aber die FIFA versucht, logistisch und medial das Maximum herauszuholen.

Mit elf Stadien in den USA und je drei bzw. zwei in Mexiko und Kanada verteilt sich das Turnier weitläufig. Die FIFA legt bis Samstag nach der Auslosung die Anstoßzeiten und Stadien fest – mit Blick auf TV-Quoten, Reisekilometer und Temperaturen.