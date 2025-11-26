WM 2026: Darum wird Deutschland nicht Fußball-Weltmeister 2026

Geringer Glaube an den WM-Titel 2026: Deutsche Fans skeptisch gegenüber DFB-Elf

Die Hoffnungen auf den fünften Stern für die deutsche Nationalmannschaft sind gedämpft – das zeigt eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und dem stern. Trotz eines klaren Sieges in der Qualifikation bleibt die Mehrheit der Fans zurückhaltend, wenn es um die Chancen bei der WM 2026 geht.

Deutschland und der Glaube an den WM-Titel: Ernüchterung überwiegt

Nur acht Prozent der Befragten glauben aktuell daran, dass Deutschland 2026 in Kanada, Mexiko und den USA Weltmeister wird. Das ist ein deutliches Signal für die Skepsis im Land – insbesondere nach den wechselhaften Auftritten bei der Heim-EM. Die Ergebnisse spiegeln eine ernüchterte Fußballnation wider, die nach den frühen Aus in Katar 2022 und Russland 2018 kaum noch große Erwartungen hegt.

Viertelfinale als realistisches Ziel

Der Großteil der Befragten sieht die DFB-Auswahl im Mittelfeld der Turnierfavoriten. 27 Prozent rechnen mit einem Ausscheiden im Viertelfinale – genauso wie im Sommer bei der Europameisterschaft. Immerhin 18 Prozent trauen dem Team von Julian Nagelsmann den Sprung ins Halbfinale zu. Acht Prozent halten sogar einen Finaleinzug für möglich, glauben aber nicht an den ganz großen Wurf.

Vorrunden-Aus nur Randmeinung – leichte Hoffnung unter Fußballfans

Nur fünf Prozent der Teilnehmer erwarten ein weiteres Vorrunden-Aus wie in den beiden vergangenen Weltmeisterschaften. Unter den Fußballinteressierten ist der Anteil der Optimisten etwas höher: 13 Prozent aus dieser Gruppe glauben an den Titelgewinn. Ein kleiner, aber signifikanter Unterschied zur Gesamtbevölkerung.

Klarer Sieg gegen die Slowakei – Wirkung bleibt begrenzt

Die Umfrage wurde wenige Tage nach dem deutlichen 6:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei durchgeführt. Trotz dieses überzeugenden Auftritts mit starker Offensive und stabiler Leistung blieb der erhoffte Motivationsschub in der Öffentlichkeit aus. Der Gala-Auftritt brachte zwar das WM-Ticket, doch neue Euphorie konnte er offenbar nicht entfachen.