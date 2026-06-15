WM 2026 Video: Wo spielt Spanien im WM-Auftakt? Welches Stadion? Atlanta Stadium

Spanien fiebert dem Start in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entgegen. Im Atlanta Stadium trifft La Roja zum Auftakt der Gruppe H auf Kap Verde und zählt schon die Tage bis zum ersten Anpfiff.

Die Mannschaft will im Eröffnungsspiel gegen Kap Verde gleich ein Zeichen setzen und mit einem Sieg in das Turnier starten. Schauplatz des Auftakts ist das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, das während der WM 2026 mehrere Partien bis hin zum Halbfinale beherbergt. Gegen den WM-Neuling Kap Verde gilt La Roja klar als Favorit, doch der amtierende Europameister weiß, dass jeder Turnierstart seine eigenen Tücken hat.