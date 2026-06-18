WM 2026 Video: Weah schwärmt: „Fan-Support für USMNT ist unglaublich“

Timothy Weah hat sich nach dem WM-Auftaktspiel der US-amerikanischen Nationalmannschaft begeistert über den Rückhalt der Fans geäußert. Der Stürmer zeigte sich tief beeindruckt von der Unterstützung, die das USMNT beim ersten Spiel gegen Paraguay erfahren hat, und betonte, wie viel ihm und dem Team die Begeisterung der Anhänger bedeutet.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Die FIFA WM 2026 findet erstmals in drei Ländern statt, nämlich in den USA, Kanada und Mexiko, und genießt damit eine besondere Atmosphäre auf heimischem Boden für das amerikanische Team. Für die US-Nationalmannschaft ist das Turnier eine große Chance, vor eigenem Publikum aufzutrumpfen. Der Zuspruch der Fans macht dabei offensichtlich einen spürbaren Unterschied, wie Timothy Weah nach der Partie gegen Paraguay eindrücklich deutlich machte.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.