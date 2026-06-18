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WM 2026 Video: Vinicius Silva trifft für Tacoma Defiance gegen Houston Dynamo

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In der MLS Next Pro hat Tacoma Defiance gegen Houston Dynamo einen wichtigen Treffer erzielt. Vinicius Silva sorgte für das Tor zum 1:0 aus Sicht der Gastgeber und brachte sein Team damit in Führung. Die Begegnung zeigte einmal mehr, wie leistungsstark die Nachwuchs- und Entwicklungsliga des amerikanischen Profifußballs ist.

Vinicius Silva trifft für Tacoma Defiance gegen Houston Dynamo
Standbild aus dem Video (OneFootball)

Die MLS Next Pro gilt als wichtiges Sprungbrett für Talente, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Mit Blick auf die FIFA WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, rückt der amerikanische Fußball zunehmend in den Fokus der globalen Aufmerksamkeit. Spieler wie Vinicius Silva nutzen die Plattform der MLS Next Pro, um sich weiterzuentwickeln und auf das wachsende Interesse am Fußball in Nordamerika zu reagieren.

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Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.

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