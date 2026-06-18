WM 2026 Video: USA bereitet sich intensiv auf Duell gegen Australien vor

Die US-amerikanische Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen Australien mit einer intensiven Trainingseinheit fortgesetzt. Antonee Robinson, Brenden Aaronson und ihre Teamkollegen arbeiteten konzentriert daran, erneut ein positives Ergebnis zu erzielen und die gute Ausgangslage in der Gruppe zu festigen.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Bei der FIFA WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, geniesst das US-Team als Gastgeber besondere Aufmerksamkeit. Die Amerikaner wissen um die Bedeutung des Duells gegen Australien und gehen mit vollem Fokus in die Partie, um in der Gruppenphase weiter Boden gutzumachen.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.