WM 2026 Video: Thomas Müller begrüßt Ex-Kollege Sadio Mané mit einem Augenzwinkern

Kleine Szene am Rande der MagentaTV-Analyse: Thomas Müller unterbrach kurz seine Ausführungen, um einen alten Weggefährten zu grüßen. Sadio Mané, einst gemeinsam mit Müller beim FC Bayern aktiv, ging mit Senegal in das WM-Gruppenspiel gegen Frankreich. Müller ließ es sich nicht nehmen, seinem früheren Mitspieler augenzwinkernd etwas mit auf den Weg zu geben.

„Schieß ein paar Tore“, gab Müller seinem Ex-Kollegen mit auf den Weg.

Am Ende lief es für Mané und Senegal allerdings nicht nach Wunsch: Die Lions verloren ihren Auftakt gegen Frankreich mit 1:3. Mehr zur Mannschaft gibt es auf dem Team-Profil von Senegal.