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WM 2026 Video: Thomas Müller begrüßt Ex-Kollege Sadio Mané mit einem Augenzwinkern

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Kleine Szene am Rande der MagentaTV-Analyse: Thomas Müller unterbrach kurz seine Ausführungen, um einen alten Weggefährten zu grüßen. Sadio Mané, einst gemeinsam mit Müller beim FC Bayern aktiv, ging mit Senegal in das WM-Gruppenspiel gegen Frankreich. Müller ließ es sich nicht nehmen, seinem früheren Mitspieler augenzwinkernd etwas mit auf den Weg zu geben.

Senegals Offensivstar Sadio Mané wärmt sich vor dem WM-Gruppenspiel der Gruppe I gegen Frankreich auf. Die Partie fand am 16. Juni 2026 im New York New Jersey Stadium in East Rutherford statt. Dan Mullan / Getty Images
Sadio Mané vor dem WM-Spiel gegen Frankreich. Dan Mullan / Getty Images

„Schieß ein paar Tore“, gab Müller seinem Ex-Kollegen mit auf den Weg.

Am Ende lief es für Mané und Senegal allerdings nicht nach Wunsch: Die Lions verloren ihren Auftakt gegen Frankreich mit 1:3. Mehr zur Mannschaft gibt es auf dem Team-Profil von Senegal.

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