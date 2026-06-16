WM 2026 Video: Spielerprofil Joshua Kimmich, Deutschlands Nummer 6

Im Videoporträt gibt es das Wichtigste über Joshua Kimmich, die Nummer 6 der deutschen Nationalmannschaft, kompakt im Überblick.

Joshua Kimmich ist bei der WM 2026 einer der wichtigsten Bausteine im Spiel von Deutschland. Der Mittelfeldstratege und Kapitän organisiert das Spiel der DFB-Elf, ist defensiv wie in der Spielgestaltung kaum zu ersetzen und zählt zu den absoluten Führungsspielern im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Gruppe E will Kimmich mit der Nationalmannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft legen. Das Spielerprofil fasst die wichtigsten Fakten über den Münchner zusammen.