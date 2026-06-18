WM 2026 Video: Real Madrid: So könnte die Startelf 2026/27 aussehen

Wie wird Real Madrid in der Saison 2026/27 aufgestellt sein? Diese Frage beschäftigt Fans und Experten gleichermaßen. Das Video zeigt eine mögliche Startelf der Königlichen für die kommende Spielzeit und wirft einen spannenden Blick auf die personelle Zukunft des spanischen Rekordmeisters.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Der Zeitraum rund um die Saison 2026/27 fällt zusammen mit der FIFA WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Viele Stammspieler von Real Madrid werden bei diesem Turnier im Sommer 2026 im Einsatz sein, was den Klub vor besondere planerische Herausforderungen stellt. Die Form und Fitness der Stars nach der WM dürfte maßgeblich beeinflussen, wie sich die Mannschaft in der neuen Saison präsentiert.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.