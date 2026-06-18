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WM 2026 Video: Neymar nimmt erstmals am Training der Selecao teil

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Im Vorfeld des WM-Spiels gegen Haiti hat Neymar erstmals gemeinsam mit der brasilianischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz in New Jersey trainiert. Der Angreifer schloss sich damit dem restlichen Kader an und bereitete sich auf die bevorstehende Begegnung vor.

Neymar nimmt erstmals am Training der Selecao teil
Standbild aus dem Video (OneFootball)

Die FIFA Weltmeisterschaft bietet Brasilien die Gelegenheit, sich erneut als eine der stärksten Fußballnationen der Welt zu präsentieren. Neymar gilt dabei als einer der Schlüsselspieler der Selecao und sein Erscheinen im Mannschaftstraining dürfte dem Team zusätzlichen Auftrieb gegeben haben.

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Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.

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