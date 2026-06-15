WM 2026 Video: Lamine Yamal im Training, Spanien macht sich bereit für Kap Verde

Lamine Yamal und Spanien bereiten sich auf ihren WM-Auftakt 2026 vor. Das Video zeigt die jüngsten Trainingseindrücke von La Roja vor dem ersten Spiel der Gruppe H gegen Kap Verde im Atlanta Stadium.

Im Mittelpunkt steht einmal mehr Jungstar Lamine Yamal, der Spaniens Offensive auch bei dieser Weltmeisterschaft prägen soll. Beim Auftaktspiel gegen Kap Verde geht der amtierende Europameister als klarer Favorit ins Rennen, will sich vor dem Turnierstart aber keine Nachlässigkeiten erlauben. Schauplatz ist das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, das während der WM 2026 mehrere Partien bis hin zum Halbfinale beherbergt.