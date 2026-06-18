WM 2026 Video: Könnten Mbappé und Olise gemeinsam zu Real Madrid wechseln?

Die Diskussion um eines der aufregendsten Angriffsduo-Szenarien im Weltfußball nimmt Fahrt auf. Die Two Robbies analysieren, ob Kylian Mbappé und Michael Olise eines Tages gemeinsam das Trikot von Real Madrid tragen könnten, nachdem die beiden bereits durch ihr Zusammenspiel auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam gemacht haben.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Im Hinblick auf die FIFA WM 2026 rücken Angreifer wie Mbappé und Olise noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Beide gelten als Schlüsselfiguren ihrer jeweiligen Nationalmannschaften und könnten auf der größten Bühne des Weltfußballs erneut zeigen, warum Vereinsverantwortliche in ganz Europa sie beobachten. Ob eine Reunion bei Real Madrid tatsächlich realistisch ist, bleibt offen, doch die Spekulation zeigt, wie hoch das Ansehen der beiden Ausnahmekönner derzeit ist.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.