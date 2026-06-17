WM 2026 Video: DFB-Team nimmt nach Curaçao-Erfolg das Training wieder auf

Nach dem souveränen 7:1-Sieg gegen Curaçao steht die deutsche Nationalmannschaft wieder auf dem Platz, um sich auf das nächste WM-Spiel vorzubereiten. Schon kurz nach dem gelungenen Auftakt in Gruppe E bat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team zur nächsten Einheit.

Das Video zeigt die DFB-Stars beim Trainingsauftakt nach dem klaren Erfolg. Für Deutschland geht es nun darum, den Schwung mitzunehmen: Im zweiten Gruppenspiel wartet am 20. Juni die Elfenbeinküste. Alle Termine und Infos zum DFB-Team gibt es auf dem Team-Profil von Deutschland.