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WM 2026 Video: DFB-Team nimmt nach Curaçao-Erfolg das Training wieder auf

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Nach dem souveränen 7:1-Sieg gegen Curaçao steht die deutsche Nationalmannschaft wieder auf dem Platz, um sich auf das nächste WM-Spiel vorzubereiten. Schon kurz nach dem gelungenen Auftakt in Gruppe E bat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team zur nächsten Einheit.

Die deutsche Nationalmannschaft nimmt nach dem 7:1 gegen Curaçao das WM-Training wieder auf.
Die DFB-Auswahl kehrt nach dem 7:1 gegen Curaçao auf den Trainingsplatz zurück. Standbild aus dem Video (OneFootball)

Das Video zeigt die DFB-Stars beim Trainingsauftakt nach dem klaren Erfolg. Für Deutschland geht es nun darum, den Schwung mitzunehmen: Im zweiten Gruppenspiel wartet am 20. Juni die Elfenbeinküste. Alle Termine und Infos zum DFB-Team gibt es auf dem Team-Profil von Deutschland.

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