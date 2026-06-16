WM 2026 Video: DFB, nach Curaçao ist vor der Elfenbeinküste

Nach dem gelungenen WM-Auftakt richtet Deutschland den Blick bereits auf die nächste Aufgabe: Nach Curaçao ist vor der Elfenbeinküste.

Mit dem 7:1 gegen Curaçao ist die DFB-Elf optimal in die WM 2026 gestartet. Doch in der Gruppe E wartet mit der Elfenbeinküste schon die nächste Hürde. Das zweite Gruppenspiel steigt am Samstag, den 20. Juni 2026, um 22:00 Uhr MESZ im BMO Field in Toronto und wird live im ZDF sowie bei MagentaTV übertragen. Gegen die spielstarken Afrikaner will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.