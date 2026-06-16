WM 2026 Video: Blick hinter die Kulissen bei Portugals FIFA Media Day

Werft einen Blick hinter die Kulissen: Portugal nimmt am FIFA Media Day vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teil.

Kurz vor dem Start ins Turnier gewährt die Seleção beim FIFA Media Day exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen die portugiesischen Stars abseits des Rasens, während sich die Mannschaft auf ihre WM-Mission vorbereitet. In der Gruppe K zählt Portugal zu den Mitfavoriten und startet mit dem Auftaktspiel gegen die DR Kongo ins Turnier. Die Erwartungen an das Team rund um seine Superstars sind einmal mehr hoch.