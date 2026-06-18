WM 2026 Video: Argentinien gut gelaunt: Training nach Auftaktsieg

Einen Tag nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Algerien hat die argentinische Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf das nächste WM-Gruppenspiel aufgenommen. In Kansas City kehrte die Mannschaft rund um Superstar Lionel Messi gut gelaunt auf den Trainingsplatz zurück und arbeitete konzentriert an der Vorbereitung auf die kommende Partie.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Bei der FIFA WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, gehört Argentinien als amtierender Weltmeister zu den großen Titelfavoriten. Mit einem überzeugenden Auftaktsieg im Rücken will die Mannschaft von Beginn an Stärke demonstrieren und sich frühzeitig für die K.o.-Runde qualifizieren.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.