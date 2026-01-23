+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

WM 2026 TV Übertragungen: Wer zeigt in ARD & ZDF die deutschen WM-Spiele?

Die Übertragungsrechte für die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada sind vergeben. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich ab, wobei das erste Spiel gegen Curacao am 14. Juni live in der ARD zu sehen sein wird. Auch die letzte Vorrundenpartie gegen Ecuador wird im Ersten übertragen. Die Fans dürfen sich auf spannende Spiele und eine umfassende Berichterstattung freuen. Hier gibt es die TV-Übertragungen der vier Testspiele vor der WM 2026.

Deutschlands Cheftrainer Julian Nagelsmann (C) zusammen mit ARD Moderatoren Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlacek vor dem Fußballspiel der UEFA Euro 2024 Gruppe A zwischen der Schweiz und Deutschland in der Frankfurt Arena in Frankfurt am Main am 23. Juni 2024. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen

Die ARD und das ZDF haben sich die Übertragungen der Spiele der Nationalmannschaft gesichert. Das Eröffnungsspiel der DFB-Elf, das gegen den Neuling Curacao stattfindet, wird von der ARD übertragen. Dieses Spiel markiert den Auftakt der deutschen Auswahl unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe E. Gleichzeitig wird auch die letzte Begegnung in der Vorrunde, die gegen Ecuador stattfindet, im Ersten zu sehen sein.

Weltmeisterschaften
14.6.2026
- 18:00
Deutschland
- -
Curaçao
Weltmeisterschaften
20.6.2026
- 21:00
Deutschland
- -
Elfenbeinküste
Weltmeisterschaften
25.6.2026
- 21:00
Ecuador
- -
Deutschland

Spielplan und Übertragungen im Detail

Das ZDF übernimmt die Übertragung des zweiten Gruppenspiels der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire). Neben diesen Spielen wird das ZDF auch ein mögliches Sechzehntel- sowie Viertelfinale zeigen. Die ARD plant, ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung zu übertragen. Diese Aufteilung verspricht den Fans eine abwechslungsreiche Berichterstattung während des gesamten Turniers.

Aktuelle Updates zu MagentaTV

Das Endspiel und weitere Highlights

Das ZDF hat sich auch die Rechte für das Endspiel am 19. Juli gesichert, welches die Fans mit Spannung erwarten. Darüber hinaus wird das ZDF das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni live übertragen. Insgesamt werden die beiden Sender 60 der 104 Spiele des Turniers live übertragen, was für ein umfassendes Fußballerlebnis sorgt.

MagentaTV überträgt alle Spiele

Für die Fans, die kein Spiel verpassen möchten, bietet MagentaTV einen umfassenden Service. Der Sender wird alle 104 Partien der WM live zeigen, davon 44 Spiele exklusiv. Zu den Highlights gehören auch die Duelle zwischen den Niederlanden und Japan, Frankreich gegen Senegal sowie das Aufeinandertreffen von Spanien und Saudi-Arabien an den ersten beiden Gruppenspieltagen.

Alle Exclusiven WM Spiele am 1. und 2.WM-Spieltag

Datum (MEZ) Gruppe Spielort Begegnung
11./12. Juni 2026 A Guadalajara Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)
12./13. Juni 2026 D Los Angeles USA – Paraguay
13./14. Juni 2026 D Vancouver Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)
14. Juni 2026 F Dallas Niederlande – Japan
14./15. Juni 2026 F Monterrey Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien
16. Juni 2026 I New York Frankreich – Senegal
16./17. Juni 2026 I Boston Sieger Relegation (Irak – Bolivien / Suriname) – Norwegen
17./18. Juni 2026 L Toronto Ghana – Panama
17./18. Juni 2026 K Mexico City Usbekistan – Kolumbien
18. Juni 2026 B (2. ST) Los Angeles Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien / Wales)
18./19. Juni 2026 A (2. ST) Guadalajara Mexiko – Südkorea
19. Juni 2026 C (2. ST) Boston Schottland – Marokko
19./20. Juni 2026 D (2. ST) San Francisco Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay
20. Juni 2026 F (2. ST) Monterrey Tunesien – Japan
21. Juni 2026 H (2. ST) Atlanta Spanien – Saudi-Arabien
21./22. Juni 2026 G (2. ST) Vancouver Neuseeland – Ägypten
22./23. Juni 2026 I (2. ST) Philadelphia Norwegen – Senegal
23./24. Juni 2026 L (2. ST) Houston Panama – Kroatien

