WM 2026 TV Übertragung: Wer zeigt in ARD & ZDF die deutschen WM-Spiele?

Die Übertragungsrechte für die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada sind vergeben. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich ab, wobei das erste Spiel gegen Curacao am 14. Juni live in der ARD zu sehen sein wird. Auch die letzte Vorrundenpartie gegen Ecuador wird im Ersten übertragen. Die Fans dürfen sich auf spannende Spiele und eine umfassende Berichterstattung freuen. Hier gibt es die TV-Übertragungen der vier Testspiele vor der WM 2026.

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen

Die ARD und das ZDF haben sich die Übertragungen der Spiele der Nationalmannschaft gesichert. Das Eröffnungsspiel der DFB-Elf, das gegen den Neuling Curacao stattfindet, wird von der ARD übertragen. Dieses Spiel markiert den Auftakt der deutschen Auswahl unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe E. Gleichzeitig wird auch die letzte Begegnung in der Vorrunde, die gegen Ecuador stattfindet, im Ersten zu sehen sein.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Spielplan und Übertragungen im Detail

Das ZDF übernimmt die Übertragung des zweiten Gruppenspiels der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire). Neben diesen Spielen wird das ZDF auch ein mögliches Sechzehntel- sowie Viertelfinale zeigen. Die ARD plant, ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung zu übertragen. Diese Aufteilung verspricht den Fans eine abwechslungsreiche Berichterstattung während des gesamten Turniers.

Das Endspiel und weitere Highlights

Das ZDF hat sich auch die Rechte für das Endspiel am 19. Juli gesichert, welches die Fans mit Spannung erwarten. Darüber hinaus wird das ZDF das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni live übertragen. Insgesamt werden die beiden Sender 60 der 104 Spiele des Turniers live übertragen, was für ein umfassendes Fußballerlebnis sorgt.

MagentaTV überträgt alle Spiele

Für die Fans, die kein Spiel verpassen möchten, bietet MagentaTV einen umfassenden Service. Der Sender wird alle 104 Partien der WM live zeigen, davon 44 Spiele exklusiv. Zu den Highlights gehören auch die Duelle zwischen den Niederlanden und Japan, Frankreich gegen Senegal sowie das Aufeinandertreffen von Spanien und Saudi-Arabien an den ersten beiden Gruppenspieltagen.

Alle Exclusiven WM Spiele am 1. und 2.WM-Spieltag