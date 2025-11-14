WM 2026 TV Berichterstattung: MagentaTV mit Müller und Jürgen Klopp als neue WM-Experten

Jürgen Klopp zurück im TV: Comeback als Experte bei der WM 2026

Jürgen Klopp gibt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sein TV-Comeback und analysiert gemeinsam mit Thomas Müller die Spiele für MagentaTV. 20 Jahre nach seinem medialen Durchbruch beim „Sommermärchen“ kehrt der Ex-Liverpool-Coach als Experte auf die große Bühne zurück. Der Streamingdienst MagentaTV der Telekom will mit dem Duo Klopp/Müller seine Exklusivübertragungen der XXL-WM aufwerten.

Rückkehr eines „TV-Bundestrainers“

Für viele Fußballfans ist Jürgen Klopp nicht nur an der Seitenlinie eine prägende Figur, sondern auch als TV-Experte. Seine ersten Auftritte beim ZDF während der Heim-WM 2006 machten den damaligen Mainz-Coach deutschlandweit bekannt. Mit lockeren Analysen, markanten Sprüchen und seiner typischen Brille entwickelte sich Klopp zum „Bundestrainer der Herzen“. 20 Jahre später wird er nun erneut als Experte auftreten – bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, diesmal an der Seite von Thomas Müller.

Klopp & Müller: MagentaTV setzt auf Prominenz

MagentaTV sicherte sich die Übertragungsrechte für alle 104 Spiele der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Weltmeisterschaft. Davon laufen 44 Partien exklusiv beim Telekom-Streamingdienst. Um das Programm aufzuwerten, setzt man auf bekannte Gesichter: Nach der Verpflichtung von Thomas Müller holte man nun auch Klopp an Bord. „Die Kombination Müller und Klopp ist schon jetzt weltmeisterlich“, kommentierte TV-Chef Arnim Butzen. Das Ziel sei, das Turnier mit einer Mischung aus Analyse und Unterhaltung zu begleiten – und dabei möglichst nah am Geschehen zu sein.

Expertenrolle mit Vorgeschichte

Für Klopp ist die Rolle als TV-Experte kein Neuland. Bereits von 2005 bis 2008 kommentierte er für das ZDF die Spiele bei der Heim-WM und der EM in Österreich und der Schweiz. 2010 war er dann für RTL im Einsatz. Nach seinem Rückzug vom Traineramt beim FC Liverpool ist er seit 2024 als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig – eine Entscheidung, die in der Fanszene nicht überall auf Zustimmung stieß. Dennoch: Als TV-Gesicht bleibt Klopp beliebt, und sein fachliches Know-how sowie sein Humor sind unbestritten.

Der Clip zum Comeback: Klopp in Mainz

Zur Bekanntgabe seiner Rückkehr produzierte MagentaTV einen Werbespot: Klopp im DFB-Trainingsanzug, schlendernd durch die Arena seines Ex-Klubs Mainz 05, dazu ein symbolischer Videoanruf bei Johannes B. Kerner. Eine direkte Reminiszenz an das Sommermärchen von 2006 – nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich. „Jetzt kribbelt es wieder“, so Klopp. Sein Anspruch sei es, das Turnier aus Expertensicht intensiv zu begleiten. Ob MagentaTV damit der große Wurf gelingt, bleibt abzuwarten – das Interesse an dem Duo Klopp/Müller dürfte aber garantiert sein.

Quelle