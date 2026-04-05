WM 2026 Trikottausch in Toronto: Kanada wirbt um italienische Fans

Kanada hat wenige Wochen vor dem Start der WM 2026 in Toronto eine ungewöhnliche Werbeaktion gestartet und um die Unterstützung italienischstämmiger Fans geworben. Im Stadtteil Little Italy konnten Anhänger der Squadra Azzurra ihr traditionelles Blau oder Weiß gegen das rote Heimtrikot der Ahornblätter eintauschen. Dass der Fußball im Gastgeberland immer stärker verwurzelt ist, sollte dabei auch ein Signal an die große italienische Community sein.

Aktion in Little Italy

Am Samstag lud der kanadische Verband dafür in ein kleines Café im Torontoer Viertel Little Italy. Dort standen italienischstämmige Staatsbürger teils stundenlang Schlange, um ihre blauen oder weißen Italien-Trikots abzugeben. Im Gegenzug erhielten sie das neue rote Heimtrikot Kanadas – ihre originalen Azzurri-Jerseys durften sie jedoch behalten.

„Der Fußball in Kanada wurde von Generationen von Spielern, Fans und Gemeinschaften aufgebaut, darunter auch italienische Kanadier, die geholfen haben, die Leidenschaft für unser Spiel zum Leben zu erwecken“, sagte Paulo Senra, Kommunikationschef von Canada Soccer. „Wir wollen, dass jeder Kanadier – unabhängig von seinen historischen Loyalitäten – sich der Dynamik rund um unsere Männer-Nationalmannschaft anschließt, denn dieses Mal ist es Kanada.“

Italien verpasst das direkte Duell

Der Hintergrund der Kampagne ist die erneute WM-Enttäuschung der Italiener. Nach der bitteren Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina im Playoff-Finale – 1:4 nach Elfmeterschießen – verpasst der viermalige Weltmeister zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft. Damit fällt auch das geplante Duell mit Kanada in Gruppe B weg.

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Laut der Volkszählung von 2021 leben in Kanada rund 1,5 Millionen Menschen italienischer Herkunft, mehr als 80 Prozent von ihnen in Ontario und Québec. Genau diese Wurzeln wollte Canada Soccer nun gezielt ansprechen.

WM-Gastgeber mit großem Turnier vor der Brust

Kanada richtet das XXL-Turnier gemeinsam mit den USA und Mexiko aus. In Gruppe B treffen neben Kanada und Bosnien-Herzegowina auch Katar und die Schweiz aufeinander.