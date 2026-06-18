WM 2026 Trikots: Welche FIFA WM 2026 Badge auf den WM 2026 Trikots gibt es?

Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko setzt die FIFA auf ein ungewöhnliches Detail auf dem Trikot (Hier alle WM 2026 Trikots): Verschiedene Aufnäher sollen etwa Legenden und Neulinge hervorheben. Hinter der Idee steckt allerdings auch ein klarer Geschäftsaspekt, denn der Weltverband verspricht sich davon zusätzliche Einnahmen.

Turnierlogo mit Sonderfarben für Weltmeister

Auf dem rechten Ärmel tragen alle Beteiligten den Patch mit dem Turnierlogo, egal ob Spieler oder Schiedsrichter. Die Farbgebung unterscheidet sich jedoch: Gold bleibt allein den Nationen vorbehalten, die bereits Weltmeister wurden. Dazu zählen Titelverteidiger Argentinien sowie Uruguay, Deutschland, Brasilien, England, Frankreich und Spanien. Alle übrigen Verbände laufen mit schwarzen oder weißen Aufnähern auf, abhängig von der Farbe des jeweiligen Trikots.

Welche FIFA WM 2026 Badge auf den WM 2026 Trikots gibt es?

Turnierlogo in Gold (für ehemalige Weltmeister)

(für ehemalige Weltmeister) Turnierlogo in Schwarz/Weiß (für alle anderen Nationen)

Legacy-Patch (für Spieler ab der 5. WM-Teilnahme)

Debüt-Patch (für WM-Neulinge)

Goldener Schuh (für Torschützenkönige früherer Turniere)

Goldener Handschuh (für die besten Torhüter früherer Turniere)

Unite for Peace (Soziales Patch auf dem linken Ärmel in der Gruppenphase)

Football Unites the World (Soziales Patch für Sechzehntelfinale, Spiel um Platz 3 und Finale)

Unite for Education (Soziales Patch für alle übrigen K.o.-Runden)

Unterhalb des Turnierlogos trägt Manuel Neuer den sogenannten „Legacy-Patch“. Dieses Abzeichen ist ausschließlich Spielern vorbehalten, die mindestens ihre fünfte WM absolvieren. Neben Neuer erfüllen das auch Luka Modric aus Kroatien, Yuto Nagatomo aus Japan sowie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die beide sogar schon bei ihrer sechsten Endrunde dabei sind. Ronaldo ist auf dem Patch mit seinem ikonischen Jubel dargestellt. Nicht in diese Kategorie fällt der mexikanische Kult-Keeper Guillermo Ochoa, obwohl er in sechs WM-Kadern stand, bislang aber nur bei drei Turnieren tatsächlich eingesetzt wurde.

Auch die Debütanten bekommen ein eigenes Zeichen. Beim deutschen Auftakt in Houston, dem 7:1 gegen Curacao, war das „Debüt-Patch“ besonders oft zu sehen, weil gleich 17 Spieler im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann ihre erste Weltmeisterschaft bestreiten. Zu den bekanntesten WM-Neulingen zählen neben Florian Wirtz auch Lamine Yamal aus Spanien und Erling Haaland aus Norwegen. Die Aufnäher waren lediglich mit Klebstoff befestigt, hielten aber offenbar fast überall. Nur bei Schottlands Kapitän Andy Robertson gab es beim Auftakt gegen Haiti wohl kleinere Probleme.

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Für frühere Topleistungen verteilt die FIFA zudem weitere Sonderabzeichen. Kylian Mbappé trägt als bester Torschütze der WM 2022 den Goldenen Schuh, ebenso Harry Kane für England aus dem Jahr 2018 und James Rodríguez für Kolumbien aus 2014. Den Goldenen Handschuh für die besten Torhüter früherer Turniere erhalten Emiliano Martínez für Argentinien aus 2022 und Thibaut Courtois für Belgien aus 2018. Eigentlich würde auch Neuer dazugehören, doch der deutsche WM-Held von 2014 trägt während des gesamten Turniers laut DFB auf SID-Nachfrage stattdessen das Legenden-Patch.

Welche WM Spieler tragen welche Badges auf dem WM-Trikot?

🌟 Legacy-Patch (mindestens 5 WM-Teilnahmen)

Manuel Neuer (Deutschland) – Eigentlich auch Gewinner des Goldenen Handschuhs 2014, trägt aber das Legacy-Patch.

Luka Modrić (Kroatien)

Yuto Nagatomo (Japan)

Lionel Messi (Argentinien) – Spielt seine 6. Endrunde.

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Spielt seine 6. Endrunde; Patch zeigt seinen ikonischen Jubel.

(Ausnahme) Guillermo Ochoa (Mexiko) – War zwar in 6 Kadern, wurde aber nur bei 3 Turnieren eingesetzt und erhält das Patch daher nicht.

🆕 Debüt-Patch (WM-Neulinge)

Florian Wirtz (Deutschland)

Lamine Yamal (Spanien)

Erling Haaland (Norwegen)

Andy Robertson (Schottland) – Hatte kleine Probleme mit dem Klebstoff des Patches.

🥾 Goldener Schuh (Beste Torschützen früherer Turniere)

Kylian Mbappé (Frankreich) – Torschützenkönig 2022

Harry Kane (England) – Torschützenkönig 2018

James Rodríguez (Kolumbien) – Torschützenkönig 2014

🧤 Goldener Handschuh (Beste Torhüter früherer Turniere)

Emiliano Martínez (Argentinien) – Bester Torhüter 2022

Thibaut Courtois (Belgien) – Bester Torhüter 2018

So macht die FIFA aus den Patches ein Geschäft

Ganz uneigennützig ist das System nicht. Nach den Spielen werden die Aufnäher vom Trikot gelöst und in eine Topps-Sammelkarte eingearbeitet, die der jeweilige Spieler zusätzlich signiert. Dadurch steigt der Wert der Karten noch einmal deutlich. Bis Sammler die ersten Exemplare zufällig aus einer Packung ziehen können, dauert es allerdings noch einige Jahre: Der Lizenzvertrag der FIFA mit Fanatics, der Muttergesellschaft von Topps, startet erst 2031. Dann läuft der aktuelle Deal mit Panini über Sticker und Sammelkarten aus.

Soziale Botschaften und Portugals Sonderweg

Auf dem linken Ärmel tragen die Spieler außerdem Patches für soziale Kampagnen. In der Gruppenphase steht dort der Schriftzug „Unite for Peace“, im Sechzehntelfinale, im Spiel um Platz drei und im Finale lautet der Slogan „Football Unites the World“, der auch auf den Kapitänsbinden erscheint. In allen übrigen K.o.-Runden ist „Unite for Education“ zu lesen.

Portugal geht darüber hinaus seinen eigenen Weg und trägt spezielle Armbänder im Rahmen einer separaten Initiative. Dahinter steht jedoch ein trauriger Anlass: Mit den Geschenken von Premierminister Luis Montenegro wird an den verstorbenen Mitspieler Diogo Jota erinnert.