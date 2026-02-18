WM 2026 Trikots vorgestellt: England 2026 World Cup Away Nike Trikot

Nike hat das England 2026 World Cup Away Nike Trikot in leuchtendem „Speed Red“ präsentiert: ein Auswärtstrikot mit Obsidian- (Navy) und weißen Akzenten, das durch ein feines Jacquard‑Gewebe mit Löwen- und Sternmotiven auffällt. Zentral platzierte Logos und ein abgesetzter, runder Kragen unterscheiden das Away‑Design klar vom Heimtrikot. Navy‑Shorts und rote Stutzen komplettieren die Kombi und setzen die Musterung des Oberteils fort. Gleichzeitig kursierten im Netz Mock‑ups und geleakte Bilder, die das Muster eindrucksvoll zeigen – einige davon stammen von Dritten und wurden als Fälschungen eingeordnet. England spielt bei der WM Endrunde in der WM Gruppe L gegen Kroatien, den Senegal und Panama und steigt dabei erst am 17.Juni in die WM ein – eine Woche nach dem Start der Weltmeisterschaft.

Design und Jacquard‑Muster des Away‑Trikots

Das England 2026 World Cup Away Nike Trikot basiert auf einer Speed‑Red‑Grundfarbe mit Obsidian‑ und weißen Kontrasten und greift damit die klassische Dreifarbigkeit früherer Auswärtshemden auf. Besonders markant ist das in das Gewebe eingewebte Jacquard‑Muster: stilisierte Löwen und Sterne verleihen dem Stoff Tiefe und eine hochwertige Haptik. Dadurch entsteht nicht nur ein optischer Effekt, sondern auch ein Premium‑Look, der sich klar von einfachen Druckgrafiken abhebt.

Logoplatzierung und Kragenform

Im Gegensatz zur Heimvariante setzt das Away‑Trikot auf zentralisierte Logos: Das Three‑Lions‑Wappen sitzt direkt über dem Nike‑Swoosh in der Mitte der Brust, wodurch die Brustpartie optisch fokussiert wird. Der Kragen weicht ebenfalls ab und erscheint als runder, navyfarbener Abschluss, der das Gesamtbild abrundet. Diese Kombination aus Logo‑Zentrierung und kontrastierendem Kragen verändert die Silhouette des Trikots und betont die Mittelachse des Oberkörpers.

Kombination: Shorts und Stutzen

Nike kombiniert das Away‑Shirt mit navyfarbenen Shorts, die das Löwen‑Jacquardmuster des Oberteils aufnehmen und so für einen durchgehenden Look sorgen. Die roten Stutzen greifen die Grundfarbe des Trikots auf und zeigen zusätzlich Streifendetails, die von den Ärmelbündchen übernommen wurden. Dadurch entsteht eine abgestimmte Einheit aus Oberteil, Hose und Stutzen, bei der Muster und Farbakzente über das gesamte Kit verteilt bleiben.

Leaks, Mock‑ups und Echtheitsfragen

Ende Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 tauchten mehrere Bilder und Mock‑ups des England‑Away‑Kits auf. Designer wie Rode Kits veröffentlichten Mock‑ups, die zeigen, wie das Trikot an prominenten Spielern wirken könnte. Zudem kursierten geleakte Fotos, die das geprägte Löwenmuster deutlich zeigen; bei einigen Bildern wiesen Quellen jedoch auf Fälschungen hin. Dennoch geben die verfügbaren Leaks einen klaren Eindruck vom Design, auch wenn die Authentizität einzelner Darstellungen unterschiedlich bewertet wird.