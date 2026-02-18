Die WM 2026 Trikots vorgestellt: Frankreich 2026 World Cup Away Nike Trikot wurde geleakt und zeigt erstmals das finale Auswärtsdesign. Das Trikot setzt auf ein ungewöhnliches Minzgrün mit kupferfarbenen Logos — offiziell bezeichnet Nike die Farben als „Igloo/Monarch/Monarc“. Das Design orientiert sich an der Freiheitsstatue und spielt damit auf die historische Verbindung zwischen Frankreich und den USA an. Frankreich spielt bei der WM 2026 in der WM Gruppe I gegen Norwegen & Erling Haaland sowie gegen den Afrikameister 2026 Senegal und einem UEFA Playoff Sieger.

Frankreichs Auswärtstrikot: Design, Farben und Inspiration

Das Nike Frankreich 2026 World Cup Away Trikot präsentiert sich in einem dominierenden Minzgrün, das für die Équipe Tricolore Neuland bedeutet, da Frankreich diese Farbe bislang nicht als Auswärtsdress nutzte. Die sekundären Akzente kommen in kupferfarbener Ausführung, die sowohl auf dem Swoosh als auch auf dem FFF‑Wappen zu sehen sind. Als offizielle Farbbezeichnung nennt Nike „Igloo/Monarch/Monarc“, ein Farbschema, das bewusst modern und unkonventionell wirkt und die Verbindung zum Gastgeberland USA thematisiert.

Statue of Liberty als Motiv und historische Referenz

Die Gestaltung nimmt die Freiheitsstatue als Inspirationsquelle, eine historische Schenkung Frankreichs an die Vereinigten Staaten von 1886. Nike übersetzt dieses Motiv in Details wie die kupferähnlichen Logos und die Farbwahl, die als Hommage an die transatlantische Freundschaft zwischen Frankreich und den USA gedacht ist. Gleichzeitig unterstreicht das Design den Kontext des Turniers 2026, das in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet und deshalb solche symbolischen Verweise sinnvoll erscheinen lässt.

Details, Versionen und Mock‑ups

Im Detail fallen neben dem kupferfarbenen Swoosh und FFF‑Wappen die Ärmelabschlüsse mit französischer Trikolore ins Auge, die das Auswärtsdress klar als Nationaltrikot kennzeichnen. Von der geleakten Spieler‑Issue‑Version liegen jetzt Bild‑ und Videomaterial vor; diese Aufnahmen zeigen das Trikot in authentischer Passform. Nach dem Leak haben externe Designer aktiv reagiert: Rode Kits veröffentlichte ein Mock‑up mit den korrekten Hosen, und der vietnamesische Kit‑Experte @jerseystory_vn erstellte ein weiteres Mock‑up, das die Version mit Kapitän Mbappé visualisiert.

Leaks, Fotos und Verfügbarkeit

Die Enthüllung der Bilder erfolgte schrittweise: Zuerst die Leaks, anschließend die Spieler‑Issue‑Fotos und ein kurzes Video, für die wir François (@fdc__collection) danken. Modder und Designer trugen mit realistischen Mock‑ups zur Diskussion bei, wodurch Fans und Sammler frühzeitig Material für Vergleiche und Sammlungsplanung erhielten. Nike plant, das Frankreich Auswärtstrikot ab Anfang 2026 verfügbar zu machen, Details zum offiziellen Release und Vertrieb sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.