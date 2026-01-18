WM 2026 Traum lebt: Niclas Füllkrug mit Premierentor zum Sieg: Milan feiert „Super-Joker“

Niclas Füllkrug hat mit einem beeindruckenden Kopfballtor in der 76. Minute die Herzen der Milan-Fans erobert und der AC Mailand zu einem 1:0-Sieg gegen US Lecce verholfen. Der 32-jährige Nationalspieler erzielte sein erstes Tor für die Rossoneri nur drei Minuten nach seiner Einwechslung. Mit diesem Erfolg bleibt Milan als Tabellenzweiter weiterhin in Schlagdistanz zu Stadtrivale Inter Mailand.

Füllkrug trifft nach Einwechslung

Der Winter-Zugang von West Ham United bewies einmal mehr sein Können, als er in der 73. Minute für Christian Pulisic ins Spiel kam. Nur kurze Zeit später nutzte Füllkrug eine präzise Flanke des Belgiers Alexis Saelemaekers und köpfte den Siegtreffer für die Italiener. Der Jubel im San Siro kannte keine Grenzen, als das Leder im Netz zappelte.

Ein turbulentes Debüt

Für Füllkrug war es der fünfte Joker-Einsatz in dieser Saison. Trotz Berichten über einen möglichen Zehenbruch, der ihn zuletzt beunruhigt hatte, stand der Ex-Bremer und -Dortmunder sowohl gegen Lecce als auch in der vorherigen Partie gegen Como im Kader. Diese Situation zeigt, wie resilient der Stürmer ist, der sich in der Serie A etablieren möchte.

Tabellensituation der Serie A

Mit 46 Punkten bleibt die AC Mailand in der Tabelle hinter dem Stadtrivalen Inter, der aktuell 49 Punkte aufweist. Die Rossoneri sind auf der Jagd nach dem Titel und Füllkrugs Leistung könnte entscheidend sein für die kommenden Spiele. Die Konkurrenz schläft nicht, und jeder Punkt zählt im Kampf um die Meisterschaft.

Herausforderungen der letzten Woche

Die Woche war für Füllkrug nicht nur sportlich herausfordernd. Laut Berichten der Gazzetta dello Sport wurde er zum Opfer eines Diebstahls, bei dem Wertsachen im Wert von 500.000 Euro aus seinem Hotelzimmer entwendet wurden. Trotz dieser persönlichen Rückschläge bleibt der Stürmer fokussiert und wird alles daran setzen, sich mit der AC Mailand weiter zu beweisen.