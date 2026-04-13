WM 2026 Trainer: Kein Jogi Löw! Ghana Nachfolger von Otto Addo: Queiroz übernimmt in Ghana

Ghanas Fußball-Nationalmannschaft geht mit Carlos Queiroz in die WM im Sommer. Der portugiesische Routinier übernimmt die Black Stars nach der Entlassung von Otto Addo und soll das Team bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada führen. Der Verband GFA bestätigte die Personalie am Montagabend. Zuletzt war sogar Joachim Löw in der engeren Auswahl, es entpuppte sich allerdings als Zeitungsente.

Queiroz bringt reichlich WM-Erfahrung mit

Der 73-Jährige war zuletzt Nationalcoach Katars und verfügt über enorme Endrunden-Erfahrung. 2010 führte Queiroz sein Heimatland Portugal in Südafrika bis ins Achtelfinale, bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 stand er jeweils mit dem Iran an der Seitenlinie. Auch auf Klubebene sammelte der Portugiese prominente Stationen, unter anderem bei Real Madrid in den Jahren 2003 und 2004.

Addo nach Niederlage gegen Deutschland entlassen

Otto Addo war Ende März nach der vierten Niederlage in Serie und noch in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen die deutsche Auswahl freigestellt worden. Der frühere Bundesligaspieler, 50 Jahre alt, hatte das Amt erst seit März 2024 inne. Für Ghana beginnt das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli in einer Gruppe mit England, Kroatien und Panama.