WM 2026 Torschützenliste: Kane Englands WM-Rekordschütze

Harry Kane hat Englands WM-Geschichte beim Auftakt gegen Kroatien um ein weiteres Kapitel erweitert. Der Angreifer des FC Bayern München traf in der ersten Halbzeit doppelt und zog mit Gary Lineker als englischem WM-Rekordschützen gleich. Beide stehen nun bei zehn Treffern bei Weltmeisterschaften.

Kane trifft bei seiner dritten WM wieder doppelt

Für Kane war es bereits der dritte WM-Turnierauftritt mit Torerfolgen. 2018 in Russland holte er sich mit sechs Treffern sogar die Torjägerkrone, 2022 in Katar kamen zwei weitere Tore hinzu. Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada reichte ihm diesmal eine Halbzeit für dieselbe Ausbeute.

In der langen Liste englischer Nationalspieler hat sich nur David Beckham ebenfalls bei drei Weltmeisterschaften in die Torschützenliste eingetragen, nämlich 1998, 2002 und 2006.

Gegen Kroatien eiskalt vom Punkt und per Kopf

Im Duell mit Kroatien brachte Kane England in der zwölften Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor der Pause legte er nach und köpfte in der 42. Minute zum zweiten Treffer des Abends ein.

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Torschützenliste der WM 2026: Auch Messi, Mbappé und Haaland treffen

In der aktuellen Torschützenliste der WM 2026 haben in den vergangenen Tagen auch die anderen großen Favoriten auf die Torjägerkrone getroffen. Lionel Messi traf dreimal, Kylian Mbappé zweimal und auch Erling Haaland trug sich in die Liste ein. Nur Cristiano Ronaldo blieb heute gegen den Kongo ohne Torerfolg. Die aktuelle Torschützenliste der WM 2026 gibt es hier bei uns.