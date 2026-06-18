WM 2026 Torjäger im Check: Mbappé, Kane, Haaland & Ronaldo – wer schießt die meisten Tore?

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026 – und welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Schon nach dem ersten Spieltag haben die großen Stürmer eine deutliche Duftmarke gesetzt. Lionel Messi führt mit einem Hattrick die Torjägerliste an, während die Buchmacher-Favoriten Kylian Mbappé, Harry Kane und Erling Haaland jeweils doppelt trafen. Nur einer enttäuschte: Cristiano Ronaldo. Wir nehmen die größten Torjäger der WM 2026 unter die Lupe – die laufend aktualisierte WM 2026 Torschützenliste und alle Wettquoten findest du auf unserer großen Übersicht zum Torschützenkönig der WM 2026.

Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026?

Stand nach dem 1. Spieltag: Argentinien – Lionel Messi führt die Torjägerliste mit 3 Toren an (Hattrick gegen Algerien). Dahinter folgen Frankreich (Mbappé), England (Kane) und Norwegen (Haaland) mit je 2 Treffern. Das torreichste Team ist bislang Deutschland mit dem 7:1 gegen Curaçao.

Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026?

Die mit Abstand häufigste Frage rund um den Goldenen Schuh lautet: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026? Nach dem ersten Spieltag ist die Antwort klar – es ist Argentinien. Kapitän Lionel Messi schnürte beim Sieg gegen Algerien einen Dreierpack und ist mit drei Treffern der aktuelle Spitzenreiter der Torjägerliste. Dahinter lauert ein illustres Trio mit je zwei Toren:

Spieler Mannschaft Tore 1. Spieltag Lionel Messi Argentinien 3 Dreierpack gegen Algerien Kylian Mbappé Frankreich 2 Doppelpack beim 3:1 gegen Senegal Harry Kane England 2 Doppelpack beim 4:2 gegen Kroatien Erling Haaland Norwegen 2 Doppelpack beim Sieg gegen den Irak

Die komplette, nach jedem Schlusspfiff aktualisierte Liste steht in unserer WM 2026 Torschützenliste.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kylian Mbappé (Frankreich) – der Topfavorit liefert sofort

Kein Spieler geht als größerer Favorit ins Rennen um den Torschützenkönig: Bei bwin steht Kylian Mbappé mit einer Quote von 6,50 ganz oben. Beim 3:1 gegen Senegal unterstrich der französische Kapitän mit einem Doppelpack sofort, warum. Schon bei der WM 2022 war Mbappé mit acht Treffern Torschützenkönig – inklusive Dreierpack im Finale gegen Argentinien. Pikant: In der WM 2026 Gruppe I trifft er am 26. Juni direkt auf Erling Haaland und Norwegen.

Harry Kane (England) – Europas Torschützenkönig in Topform

Mit einer Quote von 7,50 ist Harry Kane der erste Verfolger. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft kommt in Topform zur WM: Für den FC Bayern wurde er 2025/26 mit 60 Toren in 50 Pflichtspielen Europas Torschützenkönig. Beim 4:2 gegen Kroatien legte er prompt einen Doppelpack nach. Schon 2018 in Russland sicherte sich Kane den Goldenen Schuh – die Erfahrung spricht für ihn.

Erling Haaland (Norwegen) – die Tor-Maschine bei der WM-Premiere

Das Favoriten-Trio komplettiert Erling Haaland (Quote 13,00). Der Norweger führte sein Land zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 und trifft in Qualifikation und Premier League so zuverlässig wie kaum ein Zweiter. Auch beim WM-Auftakt gegen den Irak war er mit einem Doppelpack sofort zur Stelle. Sein direktes Duell mit Mbappé in der Gruppe I könnte das Rennen um die Torjägerkrone bereits in der Vorrunde mitentscheiden.

Ganz anders verlief der Auftakt für Cristiano Ronaldo. Beim enttäuschenden 1:1 gegen die DR Kongo blieb der portugiesische Kapitän ohne Tor und wirkte mit nur 25 Ballkontakten wie ein isolierter Fremdkörper. Die kompakte Defensive der Kongolesen schnitt ihn konsequent von den Bällen ab, die portugiesischen Medien übten anschließend deutliche Kritik. Mit einer Quote von 17,00 bleibt Ronaldo zwar ein Kandidat – doch der Auftakt zeigte, wie schwer der Weg zum Goldenen Schuh in diesem Jahr ist.

Lionel Messi (Argentinien) – der heimliche Spitzenreiter

Während alle auf das Buchmacher-Trio schauten, lieferte Lionel Messi die bislang beste Einzelleistung: Mit seinem Dreierpack gegen Algerien führt der Argentinier die Torjägerliste tatsächlich an. Bei einer Quote von 21,00 gilt er bei den Buchmachern zwar nur als Außenseiter auf den Titel – aber wer den Weltmeister von 2022 unterschätzt, hat in den vergangenen Jahren selten recht behalten.

Welches Land schießt die meisten Tore bei der WM 2026?

Geht es nicht um den einzelnen Spieler, sondern um die Mannschaft mit den meisten Toren, hat nach dem ersten Spieltag Deutschland die Nase vorn: Das 7:1 gegen Curaçao war der höchste Auftaktsieg des Turniers. Dahinter sorgten England (4:2), Frankreich (3:1) und Argentinien für die nächsten Tor-Festivals. Bei diesen Vorrundenspielen regnet es Tore – die breite 48-Team-Bühne der WM 2026 macht es möglich.

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026? Die Wettquoten

Geht es nach den Buchmachern, ist das Rennen um den Goldenen Schuh ein Dreikampf – doch dahinter wird das Feld schnell sehr breit. Die wichtigsten bwin-Quoten im Überblick:

Quote Spieler Land 6,50 Kylian Mbappé Frankreich 7,50 Harry Kane England 13,00 Erling Haaland Norwegen 13,00 Mikel Oyarzabal Spanien 17,00 Cristiano Ronaldo Portugal 21,00 Lionel Messi Argentinien 21,00 Lamine Yamal Spanien 21,00 Raphinha Brasilien

Alle Quoten und die live aktualisierte Torjägerliste gibt es auf unserer Übersichtsseite: Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026?

Häufige Fragen zu den Torjägern der WM 2026

Welcher Spieler schießt die meisten Tore bei der WM 2026?

Nach dem 1. Spieltag führt Lionel Messi mit drei Toren. Als Favoriten auf den Titel gelten Kylian Mbappé, Harry Kane und Erling Haaland.

Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026?

Aktuell Argentinien – durch den Dreierpack von Lionel Messi gegen Algerien.

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026?

Bei den Buchmachern ist Kylian Mbappé (Quote 6,50) der Topfavorit vor Harry Kane (7,50) und Erling Haaland (13,00).

Welches Land schießt die meisten Tore bei der WM 2026?

Nach dem ersten Spieltag Deutschland mit sieben Toren beim 7:1 gegen Curaçao.

Du willst beim Rennen um die Torjägerkrone nichts verpassen? Dann sichere dir laufend die aktuellen Zahlen in unserer WM 2026 Torschützenliste – sie wird nach jedem Schlusspfiff aktualisiert.