WM 2026 Tickets: Wie funktioniert die 2. Verkaufsphase für Fans aus Deutschland?

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird ein Turnier der Superlative: Drei Gastgeberländer, 48 Teams, 104 Spiele. Die Ticketnachfrage ist jetzt schon riesig – und seit dem 27. Oktober läuft die zweite Verkaufsphase. Auch deutsche Fans können sich ab sofort wieder um Tickets bewerben, auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft noch gar nicht qualifiziert ist. Hier erfährst du, wie die sogenannte „Frühticketziehung“ funktioniert und was du beachten musst.

Registrierung zur Frühticketziehung bis 31. Oktober möglich

Die zweite Verkaufsphase läuft unter dem Namen „Frühticketziehung“. In dieser Phase stellt die FIFA eine Million weitere Tickets zur Verfügung. Wer dabei sein will, muss sich bis zum 31. Oktober um 16 Uhr MEZ auf der offiziellen Ticketplattform der FIFA anmelden. Entscheidend: Der Zeitpunkt der Registrierung hat keinen Einfluss auf die Chancen – es zählt allein, ob man sich fristgerecht angemeldet hat.

Für die Anmeldung wird eine FIFA-ID benötigt. Wer bereits ein Konto besitzt, kann sich direkt einloggen. Alle anderen müssen zunächst ein neues Konto erstellen. Auch Fans, die schon an der Visa-Vorverkaufsziehung teilgenommen haben, müssen sich für die Frühticketziehung erneut anmelden.

Danach gilt es, sich mit einer Mastercard oder VISA Kreditkarte anzumelden. Danach heisst es einfach nur warten!

Denn in der Email von der FIFA heisst es nun:

Denn in der Email von der FIFA heisst es nun:

Mittels einer Ziehung wird ermittelt, ob Sie Tickets kaufen können. Wenn Sie gezogen werden, erhalten Sie frühestens am 7. November 2025 von der FIFA eine entsprechende E-Mail. Darin sind das Datum und das Zeitfenster vermerkt, in dem Sie auf FIFA.com/tickets Tickets kaufen können. Mit der Zuteilung eines Zeitfensters ist nicht garantiert, dass für alle oder einzelne Spiele Tickets erhältlich sind, da für Bestellungen das Prinzip ‚solange der Vorrat reicht' gilt. Sobald Ihr Zeitfenster beginnt, können Sie Tickets bestellen, indem Sie sich mit Ihrer FIFA-ID in Ihrem FIFA-Ticketkonto anmelden. Tickets sind je nach Angebot erhältlich, solange der Vorrat reicht. Sie können nur während des Ihnen zugewiesenen Zeitfensters Tickets erwerben (solange der Vorrat reicht). Ablauf Registrierung möglich für alle Fans – nicht nur in den Gastgeberländern.

Anmeldung bis 31. Oktober 2025 um 16:00 MEZ (11:00 ET) zur Frühticketziehung.

Nach Anmeldeschluss: Losverfahren für Zeitfenster. Bewohner der Gastgeberländer bekommen zuerst ein nationales Exklusiv‑Zeitfenster (nur Einzelspiele in ihrem Land) ab 12. November 2025 für ca. 72 Stunden. Danach (ab 17. November) folgen weitere Zeitfenster für nationale und internationale Fans, für Einzel‑ oder Teamtickets in allen drei Ländern.

Erfolgreiche Losnehmer*innen bekommen spätestens 48 Stunden vor ihrem Kauf‑Zeitfenster eine Bestätigung.

Exklusiv-Zeitfenster für Gastgeberländer: USA, Kanada, Mexiko

Nach Abschluss der Anmeldephase folgt ein Losverfahren. Zuerst erhalten Fans aus den drei Gastgeberländern – also den USA, Kanada und Mexiko – exklusive Zeitfenster, um sich Tickets für Spiele in ihrem eigenen Land zu sichern. Dieses nationale Verkaufsfenster beginnt am 12. November und dauert 72 Stunden. 75 Prozent der verfügbaren Einzeltickets gehen in dieser Phase an Einwohner der Gastgeberländer.

Wichtig: In dieser Zeit können nur Tickets für Spiele im jeweiligen Heimatland gekauft werden. Wer z. B. in den USA wohnt, kann nicht gleichzeitig Karten für Spiele in Mexiko oder Kanada erwerben.

Internationale Ticketfenster starten am 17. November

Ab dem 17. November werden dann weitere Zeitfenster an internationale und nationale Fans vergeben. Auch hier entscheidet das Los, wer Zugriff auf den Ticketshop erhält. Die Fans, die gezogen wurden, erhalten spätestens 48 Stunden vor ihrem Zeitfenster eine Benachrichtigung.

In dieser Phase sind sowohl Einzeltickets als auch sogenannte Team-Tickets verfügbar. Letztere ermöglichen es, Spiele eines bestimmten Teams (z. B. Deutschland) in der Gruppenphase zu verfolgen, unabhängig vom Austragungsort.

Weitere Verkaufsphasen folgen nach der Auslosung im Dezember

Nach der großen Endrundenauslosung am 5. Dezember 2025 folgt die nächste Verkaufsphase. Dann können Fans gezielt Tickets für bestimmte Spiele bestellen, da nun die meisten Gruppenspiele feststehen. Auch hier wird es wieder ein Losverfahren geben. Die letzten Tickets kommen kurz vor Turnierbeginn in den freien Verkauf – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Was deutsche Fans beachten sollten

Für deutsche Fans ist die Teilnahme an der Frühticketziehung die erste realistische Chance auf WM-Tickets. Die Anmeldung auf FIFA.com/tickets ist Pflicht, und es empfiehlt sich, flexibel bei Datum und Spielort zu sein. Wer gezogen wird, erhält ein Zeitfenster mit der Möglichkeit, Tickets zu kaufen – eine Garantie gibt es aber nicht.

Nicht vergessen: Wer Tickets für Spiele in den USA oder Kanada kauft, muss zusätzlich rechtzeitig eine ESTA (für die USA) oder eine eTA (für Kanada) beantragen. Ohne diese Einreisegenehmigungen wird der Stadionbesuch schwierig.

Die zweite Verkaufsphase zur WM 2026 bietet internationalen Fans – darunter vielen aus Deutschland – die Chance, frühzeitig an begehrte Tickets zu kommen. Die Registrierung ist einfach, der Ablauf klar strukturiert. Wer die Frist bis zum 31. Oktober verpasst, muss auf spätere Phasen hoffen – und auf ein wenig Losglück.